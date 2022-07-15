日本展開疫後海外旅行推廣活動 遊台灣是首選

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）隨著COVID-19疫情趨緩，各國陸續鬆綁邊境管制，日本旅行業協會今天起展開「海外旅行再開宣言」活動以喚起日人海外旅遊的渴望；日本民調顯示，遊台灣是首選，讓人感到最安心。台灣觀光局也啟動招攬日人赴台旅遊的活動。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，很多人悶了2年多，迫不及待超想出國，日本已於今年6月10日開始重新開放海外觀光客入境。日本旅行業協會（JATA）為了喚起日本民眾海外旅遊的渴望，今天起展開海外旅行再開宣言活動，透過街頭宣傳、廣告刊登、推特（Twitter）等系列活動宣傳。

海外旅行再開宣言活動今天在東京車站八重洲口、札幌、大阪等8處展開，雖然台灣尚未開放觀光目的入境，台灣觀光局為爭取開放後日本民眾赴台，也在今天推出「良旅 再旅 台灣」OneStop一站式台灣旅遊入口網頁，並邀航空公司華航、長榮共同在現場推廣。

觀光局東京事務所所長鄭憶萍表示，在疫情期間，日本民調顯示，台灣是日本民眾感到最安心安全，以及疫後海外旅遊的最佳地點。觀光局也在為疫後觀光做努力，包含擬定出入境旅客指引部分，外站也做了很多宣傳和推廣規劃。

其中包括今天啟動的「良旅 再旅 台灣」OneStop一站式台灣旅遊入口網頁，包含相關的航空公司與旅行社將陸續上架有關台灣的旅遊產品。

鄭憶萍說，日本旅行業協會9月舉辦的旅展，觀光局也將邀請台灣業者組團參加，在9月23日至25日三連休期間，也會在東京池袋車站連續3天進行B2C（企業對消費者）推廣活動。此外，與日本相關辦理海外旅遊的旅行社部分，觀光局也在做相關規劃，提出幾項促銷方案，包括放天燈、2023年台灣燈會、搭台鐵到中南部或東部的鐵道之旅、觀光圈及六大魅力景點區新景點等。

另外，為感謝日本捐贈疫苗給台灣，觀光局也推出「感謝感動的疫苗之旅」等數種促銷方案。

她表示，目前上述內容都和日本旅行社正在企劃相關產品，只要台灣趕快宣布能夠開放，就可盡快在第一時間把這些產品上架，爭取在最短的時間內將日本旅客送到最安全安心的台灣旅遊。

日本旅行業協會海外旅行推進部部長稻田正彥表示，今天展開海外旅行再開宣言活動，今後來自日本的人員往來絕對會增加，日本方面需先做宣傳，否則照這樣下去，有很多人會認為一輩子也無法去海外旅行。JATA要告訴大家：「現在就可去海外旅行了。」

他說，台灣人有很多人來日本，有很多人期盼能早日訪日。JATA將敦促政府對於外國人士的簽證發放，基於觀光目的訪日能予以批准。

針對日本政府目前設一天入境者最多2萬人的措施，稻田表示，這項措施毫無意義，盼政府撤銷。像是訪日之前72小時的PCR篩檢，其他國家完全沒在做，他希望日本能像七大工業國集團（G7）一樣立即撤銷此措施。

今天在活動會場，文京學院大學3年級學生西村彩花與同學在老師高橋修一郎的率領前來。西村受訪時表示，未曾去過台灣，現在超想去台灣。海外旅行再開宣言今天發布，很期待這個暑假能去台灣。

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被問及對台灣的印象，她表示，芒果很有名，還有日本吉卜利動漫「神隱少女」取景地等，覺得台日關係很深。

對於今天日本產經新聞刊登台灣的企業、團體、個人聯名全版廣告哀悼及感謝日本前首相安倍晉三一事，西村說，從媒體報導知道安倍對台灣很好，像是日本疫苗援贈台灣一事，安倍有出力。她很期盼日台關係更好，雙方旅遊可以更自由的往來。（編輯：陳惠珍）1110715