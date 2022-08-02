莊人祥：本土疫情低點數週後 BA.5病例可能攀升

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指揮中心發言人莊人祥2日表示，據國外經驗，當疫情到低點數週後，BA.5就可能攀升。圖為北市西門町1日逛街人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北2日電）有醫師認為，8月底COVID-19 BA.5疫情恐破萬例。指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前本土疫情持續呈現緩降趨勢，據國外經驗，當疫情到低點數週後，BA.5就可能攀升。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續緩降，但近日陸續出現零星的Omicron BA.5社區感染病例，有醫師認為隨BA.5疫情升溫中，下週一將迎來疫情反轉點，後續疫情可能逐步升溫，8月底BA.5病例數恐破萬。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，近期本土疫情還是呈現下降趨勢，但下降幅度不大，有可能出現單日比前一週同期略增的情形。

至於8月底BA.5病例數是否破萬，莊人祥說，社區中BA.5病例仍是少數，整體疫情趨於穩定，但因暑假期間人流移動較多及防疫模式，導致疫情無法持續下降，據國外經驗，當疫情到了低點，幾週後BA.5疫情就可能攀升。

指揮中心昨天宣布新增1例BA.2.75境外移入病例，是泰國返台個案，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，進一步採檢4名同行者均陰性，顯示疫情未擴大。

為防範本土疫情危害孩子健康，嬰幼兒COVID-19疫苗持續接種，莊人祥表示，昨天6個月至5歲孩童共接種1944劑莫德納嬰幼兒COVID-19疫苗，累計9萬4704人次，占該年齡層12%；全台累計接種5969萬4260劑疫苗，第1劑涵蓋率92%、第2劑85.9%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.4%。（編輯：張芷瑄）1110802