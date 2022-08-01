醫稱BA.5有黑力量 羅一鈞：是強調黑數偏多

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醫師黃軒分析國際疫情認為BA.5有黑力量，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，相信醫師以黑力量形容BA.5株，不是病毒株本身有什麼暗黑力量，只是強調黑數會偏多。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北1日電）國內8月中下旬BA.5疫情恐將再起，有醫師分析國際疫情認為BA.5有黑力量。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，新增個案無大增，但重症住院增加，只是強調黑數會偏多。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文提到，BA.5株具有黑力量（black power），即便新增確診數不再激增，但死亡的會再揚升、隱性症狀仍到處飛揚。

羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，這名醫師是使用比較新穎詞彙，是因為分析澳洲病例趨勢，發現新增病例數沒有大增加，但重症、住院率卻增加。研判與很多國家都進入疫情共存時期有關，許多無症狀、輕症者可能不會刻意去篩檢，通報病例數才會偏低。

羅一鈞說，國際間並沒有發現Omicron新亞型變種病毒BA.5株的重症、死亡風險比BA.1株或BA.2株高，相信醫師以黑力量形容BA.5株，不是病毒株本身有什麼暗黑力量，只是強調黑數會偏多。

羅一鈞表示，國內現階段採取快篩陽性即確診，民眾可尋求視訊或以實際就醫方式確診，研判台灣BA.5疫情暫時還無法預估，仍待與前一波疫情比較，但應該不至於有這麼多黑數。

另外，交通部觀光局安排的日本踩線團昨抵台，入境時在機場進行PCR檢驗、免3+4隔離，踩線團將在台停留4天，預計前往基隆、台北等景點。指揮中心指揮官王必勝表示，原先核定防疫計畫，若有團員確診，將由地方衛生單位疫調，判斷是新案或舊案，同時調整行程或取消。

針對染疫後遺症「長新冠」議題持續受關注，羅一鈞表示，預計明天向外界報告國內長新冠最新數據，若門診量能真的不夠，會讓健保署著手增加。至於「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C），預計7月底已經是高峰，未來會逐漸步入尾聲，預計整體MIS-C個案介於80至100例。（編輯：管中維）1110801