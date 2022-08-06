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太平洋高壓影響各地晴 午後大台北中南部防大雨

2022/8/6 08:21（8/6 09:15 更新）
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中央氣象局表示，6日午後在各山區及大台北、中南部地區要留意局部短暫雷陣雨。圖為北市南區下起大雨，騎腳踏車的民眾只好撐傘步行。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，6日午後在各山區及大台北、中南部地區要留意局部短暫雷陣雨。圖為北市南區下起大雨，騎腳踏車的民眾只好撐傘步行。（中央社檔案照片）
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（中央社台北6日電）中央氣象局表示，白天受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，午後在各山區及大台北、中南部地區要留意局部短暫雷陣雨，尤其中南部的山區可能會有局部較大雨勢。

氣象局說，今晨在中南部沿海地區有零星降雨的機率，白天受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，僅在迎風面的東南部地區及恆春半島偶有零星降雨，午後在各山區及大台北、中南部地區要留意局部短暫雷陣雨，尤其中南部的山區可能會有局部較大雨勢，下午外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，天氣晴朗炎熱，各地高溫為攝氏32至36度，其中大台北、宜花東及南高屏地區可能有出現36度高溫的機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，至於夜晚清晨各地低溫約26、27度。（編輯：陳政偉）1110806

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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