太平洋高壓影響各地晴 午後大台北中南部防大雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央氣象局表示，6日午後在各山區及大台北、中南部地區要留意局部短暫雷陣雨。圖為北市南區下起大雨，騎腳踏車的民眾只好撐傘步行。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中央氣象局表示，白天受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，午後在各山區及大台北、中南部地區要留意局部短暫雷陣雨，尤其中南部的山區可能會有局部較大雨勢。

氣象局說，今晨在中南部沿海地區有零星降雨的機率，白天受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，僅在迎風面的東南部地區及恆春半島偶有零星降雨，午後在各山區及大台北、中南部地區要留意局部短暫雷陣雨，尤其中南部的山區可能會有局部較大雨勢，下午外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，天氣晴朗炎熱，各地高溫為攝氏32至36度，其中大台北、宜花東及南高屏地區可能有出現36度高溫的機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，至於夜晚清晨各地低溫約26、27度。（編輯：陳政偉）1110806