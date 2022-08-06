暑假考機車駕照人數多 8日起增預約名額至少1成

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（中央社記者余曉涵台北6日電）暑假期間機車報考人數增加，交通部公路總局今天宣布，各監理所站從8日起增加機車考照預約名額至少1成，必要時亦將採平日考照班次或增開假日門市。

暑假到來，要報考機車駕照的民眾也增加，交通部公路總局今天發布新聞稿表示，為因應暑期的機車考照人潮，各監理所站已從7月份起增加整體考驗量能，同時為避免民眾費時等候報名考照及維持監理服務品質，報考民眾只須上監理服務網或監理服務APP，即可輕鬆預約報名手續，以節省報名考照等候時間。

公路總局說，考量目前預約報考駕照民眾踴躍，各監理所站區將自8月8日起再度增加預約考照名額至少1成以上，必要時增加平日考照班次或假日門市，以滿足民眾考照需求。

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公路總局指出，網路預約報名全國統一於考照日前30天內開始預約，開放至考照日前1日24時截止，各監理機關均設機車考照每日上限名額，採取考照人數總量管制措施，但各監理單位亦會視報考狀況增派人力適當增加總量人數。

另外，針對未取消當日預約而未報到名額，公路總局說，也會將名額開放給現場未預約上考生，必要時以平日加班及假日門市因應考照需求，以滿足民眾考照需求。（編輯：陳政偉）1110806