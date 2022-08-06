8/6本土1萬9753例、增51死 MIS-C添3例

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國內6日新增1萬9753例COVID-19本土病例。圖為5日走在台北市信義區的民眾戴口罩防疫。（中央社檔案照片）

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5歲以下MIS-C占6成 羅一鈞籲父母帶孩子打疫苗

280萬人從未打過COVID-19疫苗 第4劑涵蓋率僅7.6%

國內12歲以下兒童重症累計154例，26例腦炎、20例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、87例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有25人死亡，9例腦炎、4例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：張芷瑄）1110806

莊人祥表示，第3例是一名11歲男童，曾接種2劑疫苗，本身有心臟瓣膜疾病，曾於7月16日確診，8月1日起陸續出現發燒、全身紅疹、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹痛等症狀，8月4日就醫懷疑MIS-C，轉診至醫學中心治療。

另4歲女童沒有接種疫苗、沒有慢性病史，曾於7月4日確診，7月28日起陸續出現發燒、腹痛等症狀，7月30日到急診，初步懷疑泌尿道感染住院治療，因發燒持續且出現全身紅疹、結膜炎、發炎指數升高等症狀，診斷為MIS-C，經治療後病況好轉，已於8月4日出院。

），年齡介於在2歲到11歲之間。其中2歲女童沒有接種疫苗、沒有慢性病史，曾於6月6日確診，7月27日起陸續出現發燒、腹痛、活力及食慾下降等症狀，7月30日至急診住院檢查治療，8月3日通報為MIS-C個案，目前病況好轉，已於今天出院。

診斷要件 有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵： ◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎 ◎低血壓或休克 ◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常 ◎凝血功能異常 ◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛

發生時間 通常是染疫康復後2至6週發生

發生年齡 介於0至19歲，以6至12歲居多

MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2%

莊人祥說，確診個案中新增145例中重症（中症99例、重症46例），其中51人死亡；死亡個案中年紀較輕的是2名40多歲個案，分別為1男1女。

莊人祥表示，今天本土確診數較昨天減少約1800例，下降約8.5%，相較上週同日減少約1500例，下降約7.1%。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中宣布，新增1萬9753例本土病例、212例境外移入病例。

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，新增1萬9753例COVID-19本土病例，中重症145例，其中51例死亡。兒童新增3例MIS-C重症病例，其中2人已出院，仍有1人住院治療中。

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