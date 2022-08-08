颱風木蘭估24小時內生成 中南部未來2天防雨

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局今天發布熱帶低壓生成消息，估24小時內將增強為颱風木蘭，對台無直接影響，但會引入南方水氣，明天及10日東南部及恆春半島有局部短暫陣雨、午後中南部山區防較大雨勢。

中央氣象局下午發布熱帶性低氣壓生成消息，熱帶低壓的中心位置在北緯14.5度，東經111.8度，以每小時13公里速度，向東北進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，預估未來24小時內這個熱帶低壓有機會發展成今年第7號颱風木蘭，最快會是明天上午生成，未來將慢慢往華南、廣東移動，對台灣沒有直接影響。

趙竑指出，受到這個熱帶低壓間接帶入南方雲系水氣，再加上環境風場偏東南風，明天及10日東部、東南部與恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢。

趙竑提醒，今晚到明天恆春半島易有較大雨勢發生；另外，10日在南部、東南部及澎湖沿海可能有長浪發生。

氣溫方面，趙竑表示，預估明天各地高溫約攝氏32至35度，在大台北、東半部地區仍有36度以上高溫發生的機會。

趙竑說，預估11日開始太平洋高壓西伸、水氣減少，各地多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。（編輯：管中維）1110808