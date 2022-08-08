拚複合經營 萊爾富推電動車快充站迎疫後國旅潮

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（中央社記者曾智怡台北8日電）迎接疫後報復性國旅熱潮，萊爾富今天宣布與三地能源子公司「特爾電力」合作建置的電動車快充站，首站宜蘭隘城店正式營運，未來預計拓點至全台50間門市。

萊爾富瞄準後疫情消費購物型態轉變，繼7月宣布以生鮮需求為主的「萊鮮生Mr.Hi」全新店型後，8月與北基國際旗下三地能源子公司「特爾電力」攜手建置100kW電動車快充站，萊爾富今天透過新聞稿表示，快充第一站已於宜蘭隘城店正式營運。

萊爾富表示，隨著國內疫情逐步趨緩，為迎接暑假報復性出遊熱潮，以及滿足車主自駕出遊快速充電的需求，首站選在國道五號蘇澳交流道附近，建置100kW電動車快充站，每站至少配置一樁二槍，包括CCS1與CCS2各一支充電槍，且適用台灣各大品牌CCS電動車。

萊爾富指出，10分鐘充電時間能讓車子行駛100公里，相當於從宜蘭蘇澳一路開到桃園火車站的距離，未來預計將在全台50間萊爾富完成建置電動車快充站服務。

特爾電力的充電站共可分為3種規格，分別為7kW AC慢充（每小時充電度數可續航40公里）、200kW DC快充（10分鐘續航200公里），以及100kW的DC快充（10分鐘續航100公里）。

萊爾富大力發展異業合作，目前共引進15種型態，提供近750家合作門市經營複合新店型與服務，包括新上線的電動車充電樁、自助租車、自助洗衣店服務、熱便當機、娃娃機、VR（虛擬實境）電競遊戲、3C智慧家電、快速剪髮店、超市型複合店等。

其中，使用頻次最高的服務為萊爾富與EZ Charge速時電、旅電科技合作推出的共享行動電源服務，目前全台約有250家的萊爾富門市提供此服務。次高的是萊爾富與GOGORO、中華汽車工業及光捷股份有公司所合作推出的電動機車充換電站服務，有助超商的營收挹注，持續邁向永續低碳生活。（編輯：楊凱翔）1110808