共軍演訓區域轉移 王國材提醒國籍船隻赴大連注意

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）交通部長王國材今天接受媒體聯訪表示，目前中共軍演區域轉移至渤海及黃海，對台北飛航情報區18條國際航路無影響，但提醒陽明海運等國籍船隻赴中國大連區域注意航行安全。

民航局與中華航空事業發展基金會今天共同舉辦「2022飛航安全管理高峰論壇」，王國材應邀出席，並接受媒體聯訪。

王國材說，日前共軍在台灣周遭海域軍演3天，在民航局及航港局引導下，所有飛機與船隻都遵守規定在所訂的航行區域內平安通行，現在中國大陸演訓主要在渤海及黃海地區，接近韓國，基本上與台北飛航情報區無關，不影響情報區內18條國際航路。

不過，王國材說，有請國籍航商，包括陽明海運、長榮海運及萬海航運等有到大連等區域的船隻注意航行安全。

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針對未來共軍軍演若持續該如何因應，王國材說，會透過飛航公告與航海布告，隨時注意演習區域是否影響航安，交通部有群組，蒐集對岸發布的公告及相關演訓情形，因應方法就是避開危險區域，告訴有過境或到台灣的飛機遵守航路，海運也一樣要避開危險區。

王國材說，過去3天的軍演，有一大半原本過境台灣的飛機未經過台北飛航情報區，但在台灣起降的飛機仍是每天約150多架次，與軍演前差異不大。（編輯：陳政偉）1110809