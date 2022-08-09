尤加利葉擬禁當食品原料 最快113年實施

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（中央社記者張茗喧台北9日電）為防民眾大量食用尤加利葉精油膠囊，增加中毒或藥品交互作用風險，食藥署擬禁止尤加利葉作為食品原料，僅能作為香料微量添加，新規定最快113年元旦起實施。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告「尤加利葉及其萃取物之使用限制」草案，未來尤加利葉及其萃取物將不得作為食品原料使用，只能以食品添加物作為香料使用。

食藥署食品組科長廖家鼎今天接受記者電話聯訪時表示，目前市面上尤加利葉相關產品主要分為2類，一種是含有高濃度精油成分的膠囊類食品，另一種則是僅添加微量萃取物的喉糖類食品。

廖家鼎說，含有高濃度尤加利葉精油的膠囊食品，據業者宣稱能讓呼吸道較為順暢或避免咳嗽，目前在台灣作為一般食品管理，可以在各種通路買到，但歐美等先進國家大多做為非處方藥品管理，須由藥師開立後才能供民眾使用。

他表示，國內專家考量尤加利葉食品安全性資料不足，國外曾有兒童誤食導致中毒的案例，也可能和其他藥物產生交互作用等風險，因此決議跟進國外做法，禁止尤加利葉精油作為食品原料；如業者評估仍要進口，則須申請藥品查驗登記。

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廖家鼎指出，未來尤加利葉只能微量添加作為香料使用，例如加在喉糖裡增添風味；至於作為淨化空氣、驅趕蚊蟲的尤加利精油薰香產品，由於不可食用，並未特別加嚴管理方式。

廖家鼎說，這項規定即日起將展開60天預告期，蒐集各界意見，預計民國113年1月1日起實施，違者將開罰新台幣3萬至300萬元；新規定實施前就在市面上流通的產品，可販售至有效日期滿為止。（編輯：陳政偉）1110809