中山大學出版實戰手冊 幫助村里長社區規劃

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國立中山大學與台灣婦女團體全國聯合會合作出版「村里社區經營手冊」，幫助村里長對社區規劃有更具體的想像。（中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）全台共有7734席次的村里長，可說是台灣基層民主第一線，中山大學與台灣婦女團體全國聯合會合作出版「村里社區經營手冊」，幫助村里長對社區規劃有更具體的想像。

國立中山大學今天發布新聞稿表示，全台共有7734席次的村里長，村里長作為「政黨綁樁」的印象，對多數民眾而言依舊根深蒂固，許多人不知道已經有許多「不一樣的村里長」出現，也不知道村里長能做什麼。

中山大學公共事務管理研究所與台灣婦女團體全國聯合會合作，出版「里長可以這樣做—村里社區經營手冊」，幫助有志經營社區的村里長，對於社區規劃能有更具體的想像，書一出版，已有許多村里長參選人上網搶購。

此書主編、中山大學公事所教授兼所長彭渰雯說，篇幅最多的「議題篇」介紹了「照顧關懷」、「宜居共融」和「永續生活」3大單元下，15項村里長可以推動的議題。

其中「照顧關懷」單元包含了長照、兒少、身心障礙等主題，讓村里長了解可以如何協助社區中的弱勢群體。「宜居共融」單元關係著社區空間的營造與友善，涵蓋治安衛生、無障礙空間、生態共融公園、流浪貓狗等議題。

「永續生活」單元則倡議以社區為基地推動環保、扶貧、文化和經濟創新活動，收錄了閒置空間活化、社區冰箱與食物銀行、低碳社區、多元族群文化認同等主題。

彭渰雯說，此書出版獲得中山大學公民社會與民主創新共學群及主婦聯盟生活消費合作社公益金的補助，版稅收入將捐給台灣婦女團體全國聯合會，持續推動女性培力工作。（編輯：謝雅竹）1110809