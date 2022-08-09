更多編輯台推薦新聞：
奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼
娛樂

奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱
國際

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看
政治

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中山大學出版實戰手冊 幫助村里長社區規劃

2022/8/9 13:08（8/9 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立中山大學與台灣婦女團體全國聯合會合作出版「村里社區經營手冊」，幫助村里長對社區規劃有更具體的想像。（中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月9日
國立中山大學與台灣婦女團體全國聯合會合作出版「村里社區經營手冊」，幫助村里長對社區規劃有更具體的想像。（中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）全台共有7734席次的村里長，可說是台灣基層民主第一線，中山大學與台灣婦女團體全國聯合會合作出版「村里社區經營手冊」，幫助村里長對社區規劃有更具體的想像。

國立中山大學今天發布新聞稿表示，全台共有7734席次的村里長，村里長作為「政黨綁樁」的印象，對多數民眾而言依舊根深蒂固，許多人不知道已經有許多「不一樣的村里長」出現，也不知道村里長能做什麼。

中山大學公共事務管理研究所與台灣婦女團體全國聯合會合作，出版「里長可以這樣做—村里社區經營手冊」，幫助有志經營社區的村里長，對於社區規劃能有更具體的想像，書一出版，已有許多村里長參選人上網搶購。

此書主編、中山大學公事所教授兼所長彭渰雯說，篇幅最多的「議題篇」介紹了「照顧關懷」、「宜居共融」和「永續生活」3大單元下，15項村里長可以推動的議題。

其中「照顧關懷」單元包含了長照、兒少、身心障礙等主題，讓村里長了解可以如何協助社區中的弱勢群體。「宜居共融」單元關係著社區空間的營造與友善，涵蓋治安衛生、無障礙空間、生態共融公園、流浪貓狗等議題。

「永續生活」單元則倡議以社區為基地推動環保、扶貧、文化和經濟創新活動，收錄了閒置空間活化、社區冰箱與食物銀行、低碳社區、多元族群文化認同等主題。

彭渰雯說，此書出版獲得中山大學公民社會與民主創新共學群及主婦聯盟生活消費合作社公益金的補助，版稅收入將捐給台灣婦女團體全國聯合會，持續推動女性培力工作。（編輯：謝雅竹）1110809

彭渰雯
民團推專書及手冊 盼為村里長生態納新思維
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族