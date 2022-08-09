中秋連假3天國道0至5時免收費 估首日車流量最大

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）高速公路局今天公布中秋節連假國道交通疏導措施，9月9日至11日，國道凌晨0時至清晨5時免收費，預估3天連假以第1天車流量最大。

高公局發布新聞稿，預估今年中秋節連假首日交通量最大，約108百萬車公里至117百萬車公里，為平日1.3倍，尤其南向可達67百萬車公里，為平日的1.5倍。

除了免收費外，其他的疏導措施還包括國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；另國道5號在連假第2天及第3天每天下午2時至晚間9時，有入口高乘載管制，範圍是國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道，高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局說，根據歷年中秋節連續假期交通狀況，研判今年中秋節連假首日以旅遊及返鄉車流為主，第2天為旅遊及收假車流，第3天以收假車流為主。

高公局說，暑假國5的交通量已提升約1成，因中秋連假是暑假結束後第一個假日，預估交通量不會比暑假期間高，但仍易塞車，預估假期前1天上午9時起南向就會塞，壅塞時間可能到深夜，假期首日及第2天，也可能會從清晨5時、6時就塞，並到下午3時、4時才紓解。

高公局也將在中秋連假實施入口匝道封閉，9月9日0至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

9月10日0至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；上午7時至晚間7時，封閉國1虎尾北向入口；上午7時至深夜12時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

9月11日上午7時至晚間7時，封閉國1虎尾北向入口；上午7時至深夜12時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

高公局表示，中秋連假現有開放路肩措施照常實施外，每天將增加開放路肩路段與時段供小型車行駛，並實施入口匝道儀控。（編輯：張芷瑄）1110809