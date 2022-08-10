台大校長遴選 學生向候選人提語言、資安等22題

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（中央社記者陳至中台北10日電）台灣大學目前正進行校長遴選，學生會和研究生協會今天公布22項聯合提問，包括語言政策、資訊安全、校務會議學生代表提高等，呼籲9名候選人回應。

對於台大昨天認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲並撤銷碩士學位，今天出席的學生代表不願針對個案評論，但也呼籲社會聚焦結構性問題，回歸學術倫理的實質討論，並希望政黨不要以此作為選舉攻防的工具。

台大現任校長管中閔於去年宣布不續任，校方近期展開校長遴選，共有9名候選人，預計10月8日前選出新任校長。校長遴選委員會中有一席學生代表（研究生協會會長，現為許冠澤），台大學生會和研究生協會以聯合提問、座談會等方式，邀請學生與未來的校長對話。

「學生的意見在校長遴選中不會缺席。」學生組織今天上午召開記者會，研協會長許冠澤表示，經與相關領域社團和同學討論，彙整出22項問題，涵蓋學生輔導、勞權、性別、宿舍、研究生、文化、空間、校務發展、永續等10大類。22項提問今天寄送給9名校長候選人，並邀請候選人出席9月14日的座談會，與全校學生對話。

今天記者會上舉出幾項學生關注的議題，包括「大學法」修正草案中將學生代表比例提高，呼籲候選人表態。以及政府推動「雙語政策」下，如何處理教學現場的衝擊，並在外語與本土語言中取得平衡。

對於近日台大網站遭駭、放上五星旗的事件，學生也呼籲候選人回應該如何改善資訊安全議題。另外包括青年租屋困難、氣候變遷與校園淨碳、校園空間規劃等，也被被列入提問之中。

對於台大9日宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅論文抄襲並撤銷碩士學位，學生組織今天首度在公開場合回應。研協會長許冠澤表示，尊重學倫會的運作，也尊重當事人提出救濟的權利。

許冠澤提到，林智堅論文案已明顯成為各政黨政治角力工具，希望回歸學術倫理的實質討論，聚焦在結構性問題，這不只是台大問題，也是台灣學術界在相關事件後，要共同思考的問題。

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之後接受媒體提問，許冠澤補充，學術倫理案件近年來不斷出現，顯示問題沒有被根本解決，學生希望從學制上、論文需求、學歷要求、對高等教育的想像上來檢討，會盡力和相關單位溝通，包括拜會立法院教育及文化委員會委員，提出學生的觀點。

學生會長孫語謙也表示，學術倫理議題也包括教師的時間、心力分配在教學工作，受到許多制度的影響，他們也會有相關提問，希望校長候選人能提出想法。（編輯：陳清芳）1110810