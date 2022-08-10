英仙座流星雨8/11起登場 每小時上看百顆

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）三大流星雨之一的英仙座流星雨即將登場，台北市立天文館指出，即便今年極大期碰上滿月，以火流星著名的英仙座流星雨仍精彩可期，每小時數量上看百顆，11日至14日都適合觀賞。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，英仙座流星雨活躍日期為7月17日至8月24日，極大期發生在8月12日深夜至13日黎明前，越接近極大期可見流星數越多。

天文館說明，由於今年英仙座流星雨極大期碰上滿月，觀賞條件不是別好，但只要選擇光害少、視野開闊處並盡量背向月光，還是有機會欣賞到不少明亮的火流星，建議民眾可以從8月11日至8月14日晚間把握機會觀看。

天文館指出，根據國際流星組織（IMO）最新公告，今年英仙座流星雨每小時流星數大約100顆，且英仙座流星速度偏快，秒速約60公里，平均亮度大都在1到2等以上。

天文館表示，「臺北天文館」YouTube頻道將持續開設全天域星空直播，不克出門的民眾也可透過直播欣賞這場天然煙火盛宴。（編輯：李亨山）1110810