2022英仙座流星雨土星衝 南瀛天文館看得到

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）三大流星雨之一的英仙座流星雨將在13日登場，15日迎來土星衝。南瀛天文館將舉辦天文講座、星空導覽、線上直播以及台南首度登場的6米移動式球型天幕與數位星象儀體驗等活動。

台南市政府今天新聞稿解釋，英仙座流星雨的母彗星為109P/斯威夫特─塔特爾，當地球行經彗星遺留在軌道上的碎屑時，眾多的碎屑掉入大氣層產生流星雨，從地球上看起來，這些流星都來自同一個輻射點四散而出，即來自英仙座方向。

今年的極大期預計發生於台灣時間8月13日(周六)，ZHR值預估為100，當日輻射點約在下午9時從東北方升起，但當日為農曆16日的滿月，光害會影響觀測以致條件不佳，不過還是有些較亮的火流星可觀測，天文迷仍可期待。

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另外，土星將在15日達到「衝」，「衝（opposition）」是指太陽、地球與外行星恰好排列成一直線（地球在太陽與該顆行星中間），土星有壯觀光環，是一年中最亮也最適合觀賞時段。天文迷想一睹土星環，這次可能是近年土星衝最佳觀測機會，因為土星環傾角將逐年變小，越來越不適合觀賞，2025年時將會與當年伽利略看到土星環消失的景象。

南瀛天文館表示，8月13日(六)當晚有主題天文野台講座、夜間星空導覽、線上直播解說等服務通通免費，也無需報名直接到現場參加即可；星象劇場也配合推出流星雨主題導覽節目，並邀請嘉義蘭潭國小專業講師團隊，提供6米移動式球型天幕&數位星象儀現場免費體驗，名額有限，歡迎民眾一起來看流星、許心願。（編輯：孫承武）1110810