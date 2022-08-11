台科大推音樂通識 連續5年獲選教育部實踐計畫

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台灣科技大學人文社會學科教授王維君透過音樂劇場、活力合唱的課程安排，讓以工程為主的學生接觸音樂，增加多元文化素養、敘事能力，連續5年以音樂通識課程獲選教育部的教學實踐研究計畫。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月11日

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（中央社記者陳至中台北11日電）以工科見長的台灣科技大學，近年推動音樂通識課程，透過音樂劇場、合唱等方式，培養文化素養和敘事能力，連續5年入選教育部的「教學實踐研究計畫」。

台灣科技大學今天發出新聞稿，今年共有16件計畫通過教育部「111年教學實踐研究計畫」審查，其中人文社會學科教授王維君，連續5年以音樂通識課程獲選教學實踐計畫。

王維君透過音樂劇場、活力合唱的課程安排，學生須通力合作演出、過程中不僅讓以工程為主的學生接觸音樂，也增加他們多元文化素養、敘事能力和團隊合作溝通能力。

王維君表示，5年來發現學生們不僅對古典音樂沒有涉入這麼深，甚至對在地文化接觸也不多，像是傳統戲曲、南北管也是完全陌生。藉由課程，希望能帶著學子去接觸、重新看待台灣文化，進而拓展到世界各地的音樂。

台科大在工程領域也有4名教師入選，其中醫學工程所助理教授高震宇的課程，便結合虛擬遊戲平台讓學生們上課增加趣味性。

高震宇說，遠距教學時學生專注力難免降低，結合虛擬遊戲平台，可增加互動和趣味性，激發興趣也盼能提高工程領域於遠距教學的學習成效。（編輯：陳政偉）1110811