台鐵中秋訂票已21萬張 未取車票13日釋出

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（中央社記者余曉涵台北11日電）台鐵今天上午開放中秋節連續假期訂票，根據台鐵局統計，截至今天下午3時，總計完成13萬8220筆訂單，賣出21萬6737張。台鐵表示，未取車票將在13日上午9時重新釋出。

台鐵局今天開放中秋節連續假期訂票，根據台鐵局統計，截至下午3時共完成13萬8220筆訂單，賣出21萬6737張，訂票過程順利。

台鐵局表示，東部幹線方面，台北往台東方向，9月9日下午6時以前，長途自強號座位已售完；台東往台北方向9月11日上午7時以後，長途自強號座位已售完。

西部幹線車票預訂概況，台北往高雄方向長途各時段自強號尚有座位；高雄往台北方向9月11日上午9時以後，長途自強號座位已售完。

南迴線車票預訂概況，高雄往台東方向及台東往高雄方向，長途各時段自強號尚有座位。

台鐵局說，加開東線返鄉紅眼列車及其餘日期、車次尚有座位。

另外，台鐵局說，9月8日、9及11日東線4班實名制列車，將於12日凌晨0時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。（編輯：陳政偉）1110811