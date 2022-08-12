重視年輕癌友權益 賴清德提健保3大檢討方向

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（中央社記者張茗喧台北12日電）副總統賴清德今天表示，癌症40年高居10大死因之首，如何縮短新藥給付時間、降低醫療負擔、提升健保給付效益是3大健保政策檢討重點，盼各界共商解方，為年輕癌友打造更友善的環境。

今天是國際青年日，台灣年輕病友協會今天上午舉辦2022青年健康論壇並邀集21家企業共同簽署「病友友善職場宣言」，允諾提供癌友更友善和彈性的職場工作條件，推動友善病友職場成為軟性企業社會責任。

副總統賴清德致詞時表示，台灣自1995年開辦全民健保以來，大幅改善「因病而貧、因貧而病」的就醫困境，經濟弱勢族群也不再因病痛而煩惱，所有人都可享有就醫平等權利。

不過，賴副總統表示，隨高齡化持續以及民眾對新藥的期待，有限的健保已無法因應慢性病、癌症、罕見疾病醫療費用持續增加，如何縮短新藥給付時間、降低癌症病友醫療負擔、提升健保給付效益，成為健保政策檢討的3大重點。

賴副總統說，癌症已連續40年高居台灣10大死因之首，預估死亡人數將持續增加，如何提供癌友更周延的照顧、改善生活品質、打造友善職場以及保障年輕病友勞動權益相當重要，盼共同為病友打造更好的生活環境。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，2021年台灣死亡率高於出生率，面臨勞動人口流失，衛福部統計也顯示，21歲至60歲族群就有30萬人罹癌正在治療，每個人都代表著一個家庭，以及對於家庭的衝擊。

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潘怡伶說，當病友鼓起勇氣踏出治療這一步，卻因出社會不久，深陷低薪、低存款、低保額的3大窘境，未來回歸職場，治療過後的生育問題也是相當大的考驗。

潘怡伶指出，根據調查，年輕癌友年收入大多不到新台幣50萬元，超過40%為了治療癌症而入不敷出，超過80%癌友希望創新療法可以帶來更好的療效並減少治療副作用，尤其寄望在免疫療法或免疫合併療法，期望創新治療都能與國際同步，納入健保給付。（編輯：陳政偉）1110812