美CDC更新防疫指引 校園密切接觸者不再建議隔離

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（中央社亞特蘭大11日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天更新防疫指引，不再建議各級學校及托育中心針對COVID-19密切接觸者實施居家隔離，或篩檢陰性才能留在學校或托育中心的計畫。

路透社報導，疾管中心指出，由於美國約95%人口已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、曾經染疫，或兩者兼具，因此不再建議尚未接種疫苗的密切接觸者進行居家隔離。

疾管中心科學家馬塞蒂（Greta Massetti）發布聲明表示：「這項防疫指引雖然意味著疫情尚未結束，但有助我們邁向日常生活不再受COVID-19嚴重擾亂的地步。」

疾管中心表示已更新防疫指引，無論是否接種過疫苗，密切接觸者皆應在接觸後10天內配戴防護力高的口罩，並於第5天進行篩檢。

馬塞蒂向媒體表示：「曾經染疫或接種疫苗對於重症具有一定程度的防護力，因此此刻不要將我們的指引或我們基於疫苗接種狀態的建議拿來做區別，才是最合理的做法。」

疾管中心也在針對各級學校的防疫指引中，取消將學生分流以降低染疫風險的建議。

疾管中心雖取消篩檢陰性才能留在學校裡的建議，但表示校方仍可在進行密切接觸運動等高風險活動，或一年中的疫情高峰期考慮進行篩檢。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：李佩珊）1110812