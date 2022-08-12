今年最後一次超級月亮 與英仙座流星雨同亮相

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歐美11日晚間至12日凌晨的滿月，是今年最後一個超級月亮。北美稱發生在8月的滿月為「鱘魚月」。圖為11日在紐約甘迺迪國際機場附近拍攝的鱘魚月。（美聯社）

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）今年地表共有4次見到「超級月亮」的機會，歐美11日晚至12日凌晨的滿月便是今年最後一個符合定義的超級月亮。在8月滿月「鱘魚月」出現的超級月亮，巧遇年度英仙座流星雨。

線上版「BBC科學聚焦」（BBC Science Focus）雜誌12日報導，隨著夜幕一天比一天略早一點降臨，你可能已經看到過英仙座流星雨流星在天空留下的光痕，這現象將會持續到24日。

今年第4個，也是最後一個超級月亮，已於11日在歐美地區現身。發生在8月的滿月在北美也被稱為「鱘魚月」（Sturgeon Moon），這是根據當地最大型淡水魚命名。

●何謂超級月亮？

月亮繞地球運行的軌道是橢圓形，當滿月正好碰上月亮來到近地點，形成看起來比平常滿月更大而且更亮的超級月亮。美國全國公共電台（NPR）報導，靠近近地點90%範圍內的所有滿月都可稱為超級月亮。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）的說法，滿月加上月亮來到近地點，形成看起來比遠地點滿月大14%的超級月亮，亮度也提升30%。

●何時觀賞今年超級月亮？

倫敦時間11日晚間是觀賞今年最後一次超級月亮的機會，12日凌晨也看得到，最壯觀的時刻出現在格林威治時間12日1時36分（台北時間12日上午9時36分）。

●鱘魚月名稱由來？

北美洲原住民阿岡奎（Algonquin）部落根據這個時節河流和湖泊裡出現大量鱘魚，而將8月的滿月如此稱呼。

根據記載，鱘魚體長可達6公尺、重達近一公噸，是北美體型最大的淡水魚。過往為數眾多，但現已濱危。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1110812