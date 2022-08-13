高市畜牧廢水循環再利用 沼液施灌農地又減污

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄市環保局推動畜牧廢水資源化政策，核准124家畜牧場廢水厭氧發酵處理後沼液施灌農地，農地施灌面積達140.45公頃，每年減少約17.4萬噸畜牧廢水排入河川。

高雄市政府環境保護局今天新聞稿說明自民國105年起推動畜牧廢水資源化政策績效，還包括削減生化需氧量(BOD)459.91公噸、懸浮固體(SS)595.31公噸，以及氨氮(NH3-N)40.93公噸。

環保局土壤及水污染防治科表示，畜牧廢水經厭氧發酵處理後，去除臭味並保留肥分沼液施灌農田，減少廢水流入河川，達到畜牧廢水循環再利用。124家畜牧場與鄰近農戶合作，利用管線將沼液施灌鄰近農地；少數畜牧場未鄰近農地，需使用槽車載運，環保局4輛沼液集運車提供畜牧場及農戶載運服務，1通電話申請，免費到場抽灌服務，服務範圍為全高雄地區。

依環保局數據，申請沼液作為農地肥分使用的畜牧業分布內門、田寮、阿蓮及路竹等行政區，屬二仁溪、阿公店溪流域。今年到到6月與去年同期水質比較，二仁溪「河川污染指標」(RPI)由5.6降至4.8，改善率14%；阿公店溪RPI由4.5降至4.3，改善率4%。顯見推動沼液作為農地肥分使用資源化政策，對河川水體品質改善有所幫助。

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環保局長張瑞琿表示，高雄市飼養豬隻2000頭(或牛隻500頭)以上畜牧場應於今年12月26日前達畜牧廢水資源化比率(沼液再利用、回收澆灌等)5%。高雄市共30場，經環保局與農業局努力，已於7月底提前達標。

今年度將透過媒合宣導說明會及觀摩會讓畜牧場與農戶了解沼液施灌優點，預計再增加6800公噸沼液作為農地肥分使用，達到畜牧資源循環再利用，減少河川污染，維護水體品質。（編輯：孫承武）1110813