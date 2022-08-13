中學生擅長訊息往返文本 對圖表、廣告理解偏弱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

品學堂13日在台北舉辦10週年分享會，創辦人黃國珍（左3）會中公開台灣國高中閱讀素養觀察報告，讓各界了解台灣青少年閱讀學習的真實面貌。中央社記者陳至中攝 111年8月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北13日電）長期推動閱讀學習的「品學堂」今天公布一項閱讀素養報告，中學生最擅長「訊息往返」文本，可能與社群媒體有關，但對地圖、表格、廣告等生活中常見的資訊，卻較不擅長。

品學堂今天在台北舉辦10週年分享會，並整理學習系統數據，公開台灣國高中閱讀素養觀察報告，讓各界瞭解台灣青少年閱讀學習的真實面貌。

品學堂創辦人黃國珍指出，台灣中學生在「連續文本」的答題表現最佳，即課本常出現的各類傳統文體；但「非連續文本」的答題表現較差，包括地圖、表格、表單、廣告、圖解等。

進一步分析文章類型，國中生最擅長訊息往返類文本，高中生擅長指南、說明型。但國高中生都不擅長契約、公文類文本及生活議題的文章。

有趣的是，如果以社群軟體對話框、網路貼文形式設計測驗文本，即便內容仍是生活應用類型，學生卻可展現較高的答對率。

黃國珍分析，中學生閱讀素材多來自課本、自修，其中人物、文學、科普文章占大部分內容。但生活中的資訊更多元、複雜，須透過陌生文本解決問題時，學生往往仰賴自身的知識與經驗，而非運用能力與素養進行理解，「有看過的會，沒看過就不會。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃國珍指出，台灣推動閱讀教育多年，從PISA（國際學生能力評估計劃）結果來看，台灣學生的閱讀能力有穩定成長，但也反映台灣學生統整詮釋、省思評價的能力較差。跨越段落統整與詮釋所需，歸納、概念化的高層次理解能力，依舊是教學應著重之處。

親子天下創辦人何琦瑜表示，很多人覺得閱讀不需要學，只要多讀就可，但其實還是有一定的技巧。尤其在108課綱時代，重視跨域、跨科、素養導向，品學堂和親子天下因此合作打造「閱讀理解junior」培力系統，整合線上和線下，一步步引導、培養高層次閱讀能力。（編輯：陳政偉）1110813