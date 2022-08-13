慶祝扇形車庫百週年 國王號蒸汽火車頭再現英姿

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）為慶祝彰化扇形車庫百週年，台鐵DT-668國王號蒸汽火車頭今天上午牽引6節車廂從彰化火車站出發，帶著260多名乘客前往二水火車站，再現蒸汽火車頭行駛縱貫線鐵路英姿。

交通部觀光局參山國家風景區管理處與彰化市公所合作舉辦「2022扇庫百年暨鐵道觀光系列活動」，活動之一的蒸汽火車鐵道遊程今天啟動，交通部觀光局長張錫聰、參山國家風景區管理處長曹忠猷及彰化縣副縣長洪榮章等人到場參與。

DT-668國王號蒸汽火車頭上午從扇形車庫開出，牽引6節車廂緩緩駛入彰化火車站月台，260多名買到車票的遊客也擠在月台上，用手上的相機及手機拍照留念。

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張錫聰致詞時說，希望藉由系列活動，讓民眾對具有歷史意義與價值的鐵道歷史文化及古蹟有更深認識，也期望帶領台灣鐵道觀光經濟躍上國際，吸引世界各地鐵道迷、遊客前來造訪。

曹忠猷表示，蒸汽火車鐵道遊程使用的DT-668蒸汽火車頭，是台鐵牽引力最大、噸位最重的蒸汽火車，上午從彰化火車站出發前往二水火車站，這次遊程有200多個名額，開賣沒多久就完售，沒有買到票的民眾還有機會搭乘第2梯次11月5日的遊程。（編輯：郭諭儒）1110813