南北之星投入航運 馬祖追淚不「關島」

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（中央社記者陳清芳台北14日電）來馬祖加碼贈送「關島之旅」，是馬祖旅遊的痛點，「南北之星」快輪加入航運後，有效減少關島困擾，旅客也覺得船票比機票容易買到，航程僅3小時，有較多時間遊玩又沒有壓力。

連江縣政府秘書長張龍德告訴中央社記者，當大霧及海象很差時，遊客走不了關在島上很困擾，在地店家被「關」個6、7天也受不了，而且新一批遊客同樣來不了，最長曾「關島」10多天，餐飲旅宿業整個停擺。

今年4、5月霧季到來，馬祖濱海「藍眼淚」景象卻是盛況難得，吸引遊客來「追淚」。張龍德說，縣府協調加開南北之星，有效紓解霧季班機停飛的旅運，另據南北之星總代理易飛網統計，從4到6月，共計加開20趟，疏運旅客及馬祖居民共約4000名。

南北之星快輪2號今年4月啟航台馬航線，不受霧季影響，4到9月營運期間每週8至10趟次的往返航班。從台北港到福澳港，單趟僅3小時航程，全船商務艙座位，配備免費wifi及手機充電座，每趟可載運298人，廣受好評，開航至7月份已航行115趟次，總載客數約3萬人次，每月平均搭載率超過80%，預計年度可達6萬人次。

遊客林小姐說，趁著暑假帶小孩到馬祖玩，一家三口的機票除了貴也不好買，想一想航程3小時也還好，所以就試試南北之星，又怕搭船會暈，所以準備了暈船藥，結果船開得比想像中要平穩許多，滑滑手機、睡個覺就到了，很方便。

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日前暑假旺季期間，馬祖旅客連同打工人口比常住居民多，加上國旅補助利多，台馬機位和住宿一位難求，台馬和跳島船班載客也超過9成，因此莒光鄉的碼頭櫃檯人員在售票時，再三叮嚀遊客不但要訂好民宿，也要事先預訂船票，不然可能候補不到空位。

張龍德說，由於飛馬祖的ATR-72飛機僅能載客72人，容易受天候影響，台馬之星船運可以載580人，但到港要9到10小時，自從南北之星快輪加入後，大幅提升旅運量能，到明年4月還會有台馬之星新船下水，到馬祖遊玩將會更方便成行。（編輯：管中維）1110814