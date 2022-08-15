台東火車站設太陽能減碳排 相當2座大安森林公園

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台鐵響應節能減碳，在台東火車站站區內的12棟建築物規畫太陽能發電，估計每年減少的二氧化碳排放量，相當於設2座大安森林公園的吸碳量。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月15日

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台鐵響應節能減碳，在台東火車站站區內的12棟建築物，規畫設置太陽能光電，估計每年減少的二氧化碳排放量，相當於設2座大安森林公園的吸碳量。

台鐵今天發布新聞稿，響應政府綠能、節能減碳政策及提升旅運服務品質，資產開發中心花蓮營業所針對台東站區建物屋頂、露天人行道及停車場（含自行車、機車），及計程車排班區規畫設置太陽光電棚架，台東車站站區成為成全台首座被太陽光電板守護的綠電車站。

台鐵說，充足無遮蔭的日照使台東站區有得天獨厚的條件來規畫設置發展太陽光電，整個站區有12棟建築物規畫設置屋頂型太陽光電；另露天的人行道、停車場、計程車排班區，規畫設置整合型太陽光電棚架。

台鐵統計，台東站區太陽光電設置總容量達1513.415瓩，每年約可發綠電148萬9201度電，初估每年可減少碳排量約82萬5017公斤，相當於設了2座大安森林公園的吸碳量，台鐵每年還可收取售電回饋金約新台幣87萬元。

台鐵說，在收費機車停車場設置太陽光電棚架並於下方加裝省電照明裝置，加強夜間明亮度，不僅停車位使用率明顯提升，出入旅客安全性也更加保障；計程車排班區加裝太陽光電棚架，不僅使司機和搭車旅客免受日曬雨淋，豔陽高照時車輛不用再怠速開空調降低車內溫度。

台鐵表示，未來會將建物廣設太陽能發電裝置的做法，擴展到其他車站。（編輯：陳政偉）1110815