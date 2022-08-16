中秋連假國5恐塞爆 高公局將實施高乘載管制

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（中央社記者余曉涵台北16日電）根據高公局統計，暑假期間每逢週末國道5號都有大量旅遊車潮，研判中秋假期塞車狀況嚴重，行車時間將會是平常的5倍以上，因此將在中秋連假期間實施高乘載管制等措施。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，也讓暑假旅遊人潮眾多，根據交通部高速公路局統計，今年暑假期間每逢星期五及六、日，國5都因大量旅遊車流而有壅塞情形。

由於接下來即將迎接中秋節連續假期，高公局研判中秋節連假及前一天，國5將湧現比暑假更大量的旅遊車流，尖峰時段壅塞情形將比暑假更嚴重，因此規劃實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施。

高公局也建議民眾中秋連假期間多搭乘公共運輸、避開壅塞時段或改走替代道路，另外，國5也將實施多項大客車優先通行措施，搭乘國道客運可較自行開車節省30分鐘以上，故建議往返台北宜蘭之間的民眾，可優先選擇國道客運。

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高公局說，根據歷次連假車流情形研判，中秋節連假前一天早上9時到隔天凌晨0時、連假首日（中秋節）清晨5時到下午4時、第2日早上6時到下午3時國5南向南港系統至頭城；第2日早上11時到隔天凌晨0時及收假日早上9時到晚上8時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5倍以上。

高公局指出，若民眾仍要開車行駛國5，請儘量利用離峰時段，並配合中秋節連假前2日凌晨0時到中午12時國5實施石碇及坪林南向入口封閉、後2日下午2時到晚間9時國5蘇澳至頭城實施北向高乘載管制措施，或改駛台9線或106乙替代道路。（編輯：陳政偉）1110816