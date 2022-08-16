無薪假1萬9032人 住宿餐飲業持續減少中

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，無薪假人數因事業單位續簽效應略增333人，不過有飯店以及KTV等確定停止實施，顯見住宿餐飲、藝術娛樂業仍有實質減少。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2927家，實施人數1萬9032人，與上期公布實施家數計2864家、實施人數1萬8699人相比，這次家數增加63家、人數增加333人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，這期人數新增333人，有部分產業因續簽實施，所以數字稍微增加，但近一步細看數字，可見整體趨勢仍有和緩減少。

黃維琛指出，這期在住宿餐飲業以及藝術娛樂業都有事業單位提前或者是到期後決定不再實施減班休息，包含在南部及東部分別各有1家約100多人的飯店停止實施，而在藝術娛樂業則有一家中南部的KTV約100多人到期後不再實施減班休息。

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至於增加部分，黃維琛說，製造業部分新增300多人，有資訊電子業跟半導體相關的公司因為訂單而反覆實施，金屬機電跟化學工業也有汽車零組件跟配件廠商因為汽車晶片短缺申請實施，但人數都小於50人。

黃維琛說，整體來說，減班休息數據仍持續和緩減少中，不過指揮中心近日也有提醒必須注意COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，因此後續還必須持續觀察數據。（編輯：陳政偉）1110816