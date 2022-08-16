癌友自費治療負擔大 藍籲商保補位健保

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（中央社記者范正祥台北16日電）癌友自費治療負擔大，國民黨立法院黨團今天呼籲政府儘速研擬讓商保補位健保的可行性，以減輕癌友和其家屬的經濟負擔。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗主持，副書記長吳怡玎與會，關切國內癌友在治療過程中，面臨龐大的醫療費用，引發經濟困境。另國民黨副秘書長、前立委李彥秀也出席黨團記者會，反映癌症病友團體的陳情，希望政府能夠幫助癌友。

曾銘宗指出，據媒體報導，有25%癌友自費治療費用高達新台幣上百萬元，一般家庭或個人哪能負擔得起，相對弱勢沒有錢的病友萬一生病怎麼辦；媒體也有報導，癌友為了救命，籌錢治療而賣房，上百萬元的帳單往往讓癌友陷入生活困境。

他表示，雖然醫療保險市場也有相關癌症醫療保險產品，但是在理賠上卻遇到了相當多的問題。簡單的說，目前保險理賠內容，現行標靶治療、放射線治療都以不住院為原則，但是需要住院才能理賠，顯示現行醫療保險不符合外界需要。

曾銘宗表示，國民黨團要求金管會與衛福部推動更符合癌友需要的商業保險，同時請金管會督導保險公司，檢討保險理賠的相關問題，確保保戶權益。後續，國民黨團會邀請衛福部、金管會進行協調工作，讓弱勢的癌友也能受到相關的照顧。

吳怡玎說，希望衛福部能夠主導商保補位健保，健保署非常清楚現行給付與不給付的標準。她並以新加坡為例，由國家衛生部規劃5家商保公司聯合組成，建構私人綜合保險計畫，民眾相信政府主導的保險計畫，投保人數高，同時壓低保費。

李彥秀說，盼衛生福利部和金融監督管理委員會跨部會積極推動商保補位健保。

衛福部和金管會今天派代表出席記者會。談及推動商保補位健保，健保署醫審及藥材組長黃育文說，希望一方面讓健保永續，一方面也讓商保可以有一些角色。（編輯：翟思嘉）1110816