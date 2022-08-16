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中南部及各山區防午後大雨 20日起降雨趨緩

2022/8/16 17:38（8/16 17:48 更新）
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中央氣象局表示，17與18日雨勢最大。台北市中山區下起午後雷陣雨，民眾穿著雨衣快步過馬路。中央社記者徐肇昌攝 111年8月16日
中央氣象局表示，17與18日雨勢最大。台北市中山區下起午後雷陣雨，民眾穿著雨衣快步過馬路。中央社記者徐肇昌攝 111年8月16日
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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天表示，明天起至19日水氣偏多，明、後天雨勢最大，中南部、各地山區易有局部大雨，預計20日起降雨區域會縮減；下週菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，需持續觀察。

根據中央氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣富源及台東縣長濱，皆達攝氏39.1度，高溫前10名大多位於宜花東地區，另外包含嘉義、台南等地。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天各地高溫約32至34度，宜花東局部地區仍有36度以上高溫。

趙竑指出，明天起至19日水氣增多，各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，清晨西半部地區亦有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；明天、18日雨勢最大，中南部地區、各地山區可能有局部大雨或豪雨發生。

趙竑說，20至23日水氣減少，各地多雲到晴，中南部清晨有短暫陣雨，午後中南部及各地山區有短暫雷陣雨。

趙竑表示，目前各國模擬下週在菲律賓東方海面可能會有熱帶系統發展，但強弱、路徑仍有不確定性，對台灣影響也要視其發展而定，氣象局會持續觀察。（編輯：張芷瑄）1110816

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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