「觀霧線」台灣好行8/30通車 採預約制單程300元

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣政府今年推出台灣好行路線「觀霧線（觀光八號）」，往返新竹高鐵站和觀霧山莊，縣府今天表示，將於8月30日正式通車，預約系統也已建置完成，民眾可多加使用。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，觀霧線以中型巴士運行載客接駁，乘客數20人，原則採行預約搭乘。規劃每日往返共4班次，往程分別為上午7時、下午1時；返程發車時間則為上午10時、下午4時。

路線串連高鐵新竹站、台鐵竹東站，沿途經過軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心及觀霧山莊等8站，單趟行車時間約150分鐘，單程票價新台幣300元。

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新竹縣長楊文科表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，民眾往返山區自然景點，往往只能包車或自行開車，縣府希望透過推出觀霧線巴士，讓旅客輕鬆遊雪霸，賞美景。

交通旅遊處長游志祥說，2020年向交通部觀光局申請台灣好行路線「觀霧線（觀光八號）」補助，去年獲核定，委託新竹區監理所以公路客運方式發包，但歷經流標2次，今年初縣府決定自行上網公告，改以市區客運模式營運，順利由金牌客運負責營運。（編輯：李錫璋）1110817