基隆水情趨緊 台水與水利署祭四大應變措施

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（中央社記者曾智怡台北17日）基隆水情吃緊，經濟部長王美花今天視察台水公司應變作為，台水晚間表示，已與水利署共同研討應變措施，包含增設2部抽水機、調度35台水車、淨水場閒置管線重整復用、國軍支援淨水車等。

基隆地區進入枯水期，因高溫不雨轉為「水情提醒」綠燈，王美花今天前往設在台灣自來水公司第1區管理處的「基隆高地區供水不足前進指揮所」視察。

台水晚間發布新聞稿表示，基隆地區往年6月到9月本來就是枯水期，若無颱風即產生缺水問題；今年6到8月基隆地區降雨量減少，目前新山水庫僅剩約500萬噸，又逢雙溪水源不斷減少，造成供水情勢嚴峻。

台水表示，目前與水利署一起研討的處理方案包含：第一，雙溪水源短缺導致貢寮淨水場出水量下降，目前已於雙溪上游深潭陸續裝設2部抽水機、增加水源抽取量每日約5000至1萬噸；第二，安樂淨水場閒置管線重整復用，使淨水場水源送至崇法加壓站，可再增加每日5000噸供水量。

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第三，台水調度35台水車支援送水，並協調基隆市政府消防水車協助高壓送水滿足獨立戶用水需求；第四，國軍支援移動式淨水車，目前1台移動式淨水車可每日提供約225噸出水量，預計將增加至3台淨水車支援送水。

王美花指示台水公司及水利署除上述短期的應急，未來經濟部也會因應氣候變遷，不論是跨區調度或開發新水源，為基隆地區做更好的供水規劃，並呼籲民眾節約用水、共體時艱。（編輯：楊凱翔）1110817