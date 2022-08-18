東海大學教師倡廢勞作教育 教部尊重大學議決

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（中央社記者陳至中台北18日電）東海大學政治系多名教師今天要求廢除大一學生必修的「勞作教育」。教育部表示，勞作教育屬大學校內課程規劃，會尊重學校的議決。

東海大學政治系多名教師今天聯合發表聲明，要求廢除大一學生必修的「勞作教育」，認為學校近年的改革，都難破除外界對於「勞作教育」等於「掃地」或者「免費勞工」的既定印象。

校方稍晚回應，「勞作教育」是東海大學創校以來就設立的制度，制度確實有檢討必要，過去一年已大幅調整時數，內容也朝多元化。

教育部今天晚間以簡短文字回應，東海大學「勞作教育」如屬校內課程規劃，應由相關課程委員會循程序討論，教育部將尊重學校議決；對於中央社詢問相關政策、法規的調整歷程，以及有多少大學仍有「勞作教育」課程，教育部暫未回應。

台北商業大學五專部目前設有「勞作教育」課程，必修1學分，多安排在專1或專2修習。學生會安排到校內各個服務單位，課程內容包括文件整理、校園整潔美化等。

北商大校方接受中央社電訪指出，「勞作教育」的課程精神是教導學生活用課程所學的專業知能，藉此發掘個人專長，培養品格和解決問題的能力；課程結束後會透過教師評量，協助學生增進服務知能。

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一名不願具名的科技大學行政主管表示，教育部曾訂有「鼓勵技專校院開設勞作教育及服務學習課程實施要點 」，但已於民國109年廢除。過去一些技職體系學校有勞作教育，讓學生在勞動中學習、體驗人生，但隨著社會風氣改變，多數都已取消，改成以多元的志工活動為主。

這名主管表示，勞作教育讓學生協助校園清潔，也需要有人監督、進行人事管理和輔導，學生、家長的抱怨也要有人溝通，對學校來說，不見得能省到多少成本。（編輯：陳仁華）1110818