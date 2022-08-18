東海政治系教師籲廢勞作教育 校方：研擬新方案

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）東海大學政治系教師今天聯合發表聲明要求廢除「勞作教育」，校方表示，勞作教育確實面臨檢討必要，學校感謝教師們提出建言，已進行檢討及研擬新的方案。

面對少子化衝擊學校招生，東海大學政治系多名教師今天發表聯合聲明指出，「勞作教育」被學生詬病多年，教學單位做再多互動與努力，都遠不比「徹底廢除勞教」來得讓師生們有所期待。

對此，東海大學表示，任何一個制度行之多年後，都必須與時俱進，面臨檢討與修正，過去做為各校以東海為標竿的勞作教育，目前確實面臨檢討必要，校方非常重視校內師生的聲音，並已針對該制度進行檢討與研擬新的方案。校方非常感謝政治系提出相關建言，會重視並作為研擬規劃的意見。

東海大學勞作教育處勞作長卓逸民告訴中央社記者，「勞作教育」是東海大學創校以來就設立的制度，規定大一學生每學期必修「勞作教育」40小時，如果「勞作教育」不及格，在畢業前必須重修過關，否則無法畢業。

卓逸民指出，過去一年已大幅調整勞作教育修習時數，從40小時縮短為18小時，預定從9月起開始實施，內容朝多元化改變，以前以環境清潔及現場課程為主，未來則有線上課程及現場課程，學生可自行選擇上課內容與時間。

卓逸民舉例說，以前勞作教育只有上午7時及中午12時等2個時段可選擇，新制度學生可自由選擇上課時段，上課內容有永續環境、社會、文化、生活、生態等課程。過去勞作教育是以分數評定，新制度只會評定通過或不通過，沒有具體分數，減輕學生的負擔。

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東海大學社會系校友陳秋雲表示，當時就讀時都將勞作教育視為理所當然，這項制度也受到肯定，因為東海校園很大，在打掃時也是認識校園的好方法，大家都很認分，可能世代認知不同，最近學生認為是被當作廉價勞工。

東海大學王姓校友則贊成廢除勞作教育，他說，在校期間對勞作教育深惡痛絕，跟成績沒有影響，但沒有及格卻不能畢業，已經繳了學費，還要付出勞力，如果抽到上午7時的時段，大概6時多就要起床，若有上午8時的課，時間真的很趕。（編輯：卞金峰）1110818