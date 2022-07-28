高中早自習禁考試8月上路 一週至少4天學生自主運用

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教育部規定，8月1日起高級中等學校每週全校集合活動（如朝會）最多1天，其餘時間由學生自主規劃運用，學校不能安排考試或任何測驗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北28日電）8月1日起，教育部規定高級中等學校每週全校集合活動（如朝會）最多1天，也就是至少4天的早自習時間，由學生自主規劃運用，學校不能安排考試或任何測驗。

學生爭取延後到校時間、有更充足的睡眠，教育部於3月正式發布「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，即將於8月1日正式實施。

按照新制，每週可實施全校集合活動（例如朝會升旗）的天數，由現行「不超過2日」調降為「至多1日」，其餘天數，也就是每週至少4天，由學生自主規劃運用，學生可於第一節上課前（約8時10分）到校即可。

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新制也明確規定，各校於第一節上課前，都不能實施任何學業成績評量，且不能列出缺席紀錄。教育部國民及學前教育署長彭富源日前接受媒體聯訪強調：「不管大考、小考都不能。」學生如果有遇到各種繞道、變形、沒有尊重自主意願的測驗方式，可提出申訴。

台灣青年民主協會日前在臉書發文表示，多數學校已在6月召開校務會議，調整校內作息時間。這項新規定不分公立、私立學校全都適用，呼籲學生瞭解自身學校有無確實遵守，如有違法可寄信給國教署長信箱。（編輯：管中維）1110728