消基會批政府刻意政治化石斑魚事件 陳吉仲反駁

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（中央社記者吳欣紜、楊淑閔台北19日電）中國暫停台灣石斑魚輸入，消基會今天指出自行藥檢市售石斑雖都合格，但仍質疑政府試圖轉移產銷管理不力真相，農委會主委陳吉仲則反駁，直言「消基會是中國的消基會」。

中國6月通知行政院農業委員會防檢局，稱從兩艘石斑魚活魚運搬船驗出禁藥，但政府後續公布中央畜產會採樣檢測結果，11家台灣地區養殖場魚體檢驗全部都合格，沒有查到有違法使用藥物。

不過，消基會今天召開記者會，消基會董事長黃怡騰在會中表示，農委會進行檢測樣體的是還沒輸出的石斑魚，但這並不能保障已輸出到中國的石斑魚沒有問題，「這是兩碼子事」，且政府委託的檢測單位是由農委會屬轄的畜產會，有「球員兼裁判」的嫌疑。

黃怡騰表示，因此消基會以民間公益組織身分自行採檢市售石斑魚，希望讓兩岸消費者瞭解事實的真相。

消基會秘書長徐則鈺表示，消基會今年6、7間在分別在台北市、新北市、高雄市以及屏東縣等石斑魚的「銷售市場」與「養殖產地業者」購買共12件石斑魚，當中包含6件龍膽石斑、5件龍虎斑樣品，1件石斑魚樣品。

徐則鈺說，根據檢測結果，在標示部分，4件包裝樣品中有1件包裝沒有標示產地因此不合格，至於「四環黴素類抗生素」、「孔雀石綠及其代謝物含量」等，這12件都沒有檢出有違規。

黃怡騰表示，從檢測結果可知，消基會的檢測結果與政府一致，但從這件事也可省思，兩岸政府的溝通並不順暢，政府事後並沒有務實面對、開誠布公檢討水產品被禁止輸入的違規原因，以便可以「落實依法管理」，而是流於以泛政治化與情緒化語言及態度回應。

黃怡騰說，這令人不禁懷疑，相關部會首長以挑起「兩岸敵意螺旋」的回應，除了是一逞口舌之快外，是否藉此「移轉焦點」、「避重就輕」，掩飾主管機關對於石斑魚產銷制度管理不力的真相。

對於消基會的說法，陳吉仲今天上午接受媒體聯訪時指出，消基會今天公布12件石斑魚抽驗結果都為未檢出，不就更證明當初6月10日中國片面宣布13日起，因為台灣石斑魚驗出孔雀綠等超標而暫停輸入事件，其實是「還我們（台灣）漁民清白嗎？」

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陳吉仲表示，農委會特別就中國提供的11家有疑慮名單，在第一時間進行抽驗 ，抽出來全部都未檢出，也已提供中國相關佐證，且當初外界批評檢驗透過中央畜產會進行不客觀，當初農委會也說過，任何第三方檢驗單位來採樣檢驗，或是到養殖場抽驗，農委會願意支應相關經費，而今天消基會的檢驗結果公布，可再次證明台灣石斑魚的品質完全沒問題。

陳吉仲最後表示，「可是我比較遺憾的是，消基會今天新聞稿前幾頁所寫的，讓我感受不到是中華民國的消基會，讓我感受到它是中華人民共和國的消基會。」（編輯：陳政偉）1110819