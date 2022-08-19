台北國際觀光博覽會 虎航：下半年假期機票成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣虎航董事長陳漢銘（中）19日表示，在機票銷售上，從5、6月推出促銷活動以來，可以看到下半年，包含耶誕節、跨年，民國112年農曆春節都有大幅度成長，顯示旅客對疫後出遊的期待。中央社記者張新偉攝 111年8月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北19日電）台北國際觀光博覽會開跑，不少業者樂觀看待開放國境後的旅遊市場。台灣虎航董事長陳漢銘說，下半年的節日像是聖誕節、跨年等機票都有大幅度成長，顯示旅客對疫後旅遊充滿期待。

2022台北國際觀光博覽會從今天起一連4天在世貿一館登場，今年集結了150家國內外品牌廠商、近400格攤位，預估可吸引50萬人以上關注，展期4天期望達18萬人次參與。

台灣虎航董事長陳漢銘接受媒體聯訪時表示，隨著歐美市場國境開放，旅遊秩序恢復正常，他相信亞洲鄰近國家包含台灣在內，也逐步符合期待，盡快開放，這也是為何這次參展將展區布置的像是遊樂園一樣，希望能喚起旅客對旅遊的期待、歡愉跟興奮感。

陳漢銘指出，未來台灣虎航會維持既有航線，9月要開航的北海道新千歲，則是疫後跨出的一大步，希望能讓旅客出遊更加便利，而機票銷售上從5到6月推出促銷活動以來，可以看到下半年，包含聖誕節、跨年，明年的農曆過年都有大幅度成長，顯示旅客對疫後出遊的期待。

今年台北國際觀光博覽會雖然尚未開放國境，但不少國家觀光局、旅遊業者也都紛紛開始宣傳布局。

可樂旅遊表示，這次是睽違2年再次參加，首推國旅一日遊最低新台幣299元，要搶攻國旅市場商機外，也整合海內外供應商資源，規劃布局「全球自由行」市場，將世界熱門城市包裝成自由行商品，希望搶先布局疫後商機。

易飛網則以秋遊世界千萬折為主題，打造符合節慶時令的秋楓及療癒系團體行程，邀請旅客可以開始規劃疫後旅遊行程。

韓國觀光公社今年的主題館將「安心旅遊就在韓國」主題融入展館，推廣安心旅遊景點、自駕旅遊，以及韓國5大觀光重點城市釜山、全州、木浦、安東、江陵，並利用HYUNDAI Staria布置露營的療癒氛圍、也把江原道江陵的BTS公車站搬到館內，民眾可利用手機掃描現場特定圖像，使用特製IG濾鏡拍照打卡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本觀光局展館則以木、黑、金顏色，並運用燈籠及和柄的裝飾，表達具有日本精髓文雅的攤位設計，舞台上也設置100吋的螢幕，要以具有魄力的圖像介紹日本的魅力，並邀請和菓子老師、樂天女孩成員等在展覽期間登台表演。

另外，國泰航空也在展場打造專屬的網購快閃店，並在展期天天抽國泰航空台港來回機票，更推出展場獨有的國泰航空商務艙中式餐具組等。（編輯：陳政偉）1110819