國際流浪動物日 動保團體籲積極解決遊蕩犬問題

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）國際流浪動物日，動保團體台灣動物保護行政監督聯盟今天發聲明指出，流浪動物並非野生動物滅絕的主因，但籲政府應以村里長為核心，公私協力解決流浪狗問題。

每年8月的第3個週六為國際流浪動物日，台灣動物保護行政監督聯盟今天為遊蕩犬發聲，呼籲勿讓遊蕩犬成為野生動物滅絕的代罪羔羊。

動督盟指出，近年遊蕩犬攻擊野生動物事件偶有所聞，一旦有保育類動物被攻擊受傷或致死就會引發網路論戰，國發會的提點子平台也曾成為戰場，偶而也傳出恢復撲殺流浪動物的呼聲。

動督盟說，國際間研究野生動物瀕危的報告，提到野生動物瀕危的主因都為棲地破壞及盜獵，而台灣野生動物瀕危最大主因也是棲地破壞，元凶當然是人類。

動督盟表示，試著從農委會相關部門研究統計分析，根據農委會「特有生物研究保育中心野生動物急救站」從2017年至今統計，3718隻野生動物「救傷」主要原因以創傷1633隻最多，近一步分析創傷件數與百分比，以撞擊908隻、被動物攻擊299隻、陷阱242隻等較多。

其中「被攻擊」的299隻當中，狗占190隻、貓為57隻、人為25隻等，犬隻雖然名列攻擊者第一，但只占被創傷中不到2成，占整體救傷才5%。

動督盟說，從整體數據來看，犬隻攻擊數比例雖低，但也並非不需重視，動保團體希望犬隻都應回歸家庭，但根據農委會公布的109年全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，全國遊蕩犬數仍不減反增。

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動督盟指出，為了能以人道精神從源頭解決流浪狗問題，政府推動遊蕩犬族群管理政策，但如何整合、精進及優化，結合社造理念，讓村里長願意積極參與動保行政事務，才是此政策成功重要利器。

動督盟也提出3點呼籲，包含遊蕩犬處理要結合村里長、社區動保志工、公部門與動保團體，社區定點乾淨餵食，搭配TNVR是過渡時期必要手段，凶猛移除勢必要人道手段以及為了保護野生動物，生態敏感區應該優先處理，相關權責單位都應該共同合作，在策略、計畫與資源上整合，才能短期看到具體效果。（編輯：陳政偉）1110820