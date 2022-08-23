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早安世界》雙颱風生成馬鞍估今晚最接近台灣 南部東半部有雨
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颱風馬鞍外圍環流影響 東南部及恆春晚起防大雨

2022/8/23 08:19（8/23 08:23 更新）
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氣象局表示，23日晚間起受颱風馬鞍外圍環流影響，南部、東部及東南部地區有雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社台北23日電）氣象局表示，今晚起受颱風馬鞍外圍環流影響，南部、東部及東南部地區轉有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部及恆春半島降雨較為持續，有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機會，應特別留意。

中央氣象局表示，今天白天各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後在嘉義以南地區及其他山區則有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，大台北、花蓮縱谷及台東有局部攝氏37度以上高溫發生的機會，中午前後紫外線偏強，外出應防曬並多補充水分，以避免熱傷害。

氣象局指出，颱風馬鞍下半天將進入東沙島海面，而後朝著港澳及廣東沿海方向的機率較高，今晚至明天相對距離較靠近台灣，其路徑仍有不確定性，需留意最新的氣象預報。

氣象局提醒，今天下午起至明天基隆北海岸、東北部及南部沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有8至9級強陣風，明天基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門有長浪發生機會，鄰近海域活動需注意安全。（編輯：張雅淨）1110823

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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