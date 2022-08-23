逾50歲男性頻尿、尿不出 當心攝護腺肥大警訊

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書田診所泌尿科主治醫師張雲筑（圖）表示，年逾50歲男性，近半數有下泌尿道症狀；若出現異常頻尿、明顯餘尿感、尿流很慢等3大症狀，當心是攝護腺肥大警訊，應及早就醫檢查。（書田診所提供）中央社記者張茗喧傳真 111年8月23日

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（中央社記者張茗喧台北23日電）攝護腺肥大是常見的男性泌尿系統疾病，據統計，年逾50歲男性，近半數有下泌尿道症狀。醫師提醒，出現異常頻尿、明顯餘尿感、尿流很慢等3大症狀，當心是攝護腺肥大警訊。

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑今天發布新聞稿指出，攝護腺位於膀胱的出口下方，隨著年紀增長，男性荷爾蒙、慢性發炎等因素，都可能刺激攝護腺患造成增生、肥大。

她表示，統計發現，年逾50歲的男性有近半數會出現下泌尿道症狀，出現異常頻尿、明顯餘尿感、尿流很慢等症狀，隨年紀愈大，症狀也會愈明顯，嚴重甚至可能影響生活品質。

張雲筑指出，攝護腺肥大治療方法相當多元，症狀輕微者可以藥物治療，不過一旦攝護腺阻塞導致泌尿道反覆感染、結石，或是攝護腺肥大使得血管破裂引起血尿、尿液滯留等，甚至需要放置導尿管、腎臟功能損傷，就應接受手術治療。

張雲筑說，許多高齡患者因為自身心肺及凝血功能不佳，擔心手術治療帶來風險，但目前已有攝護腺內視鏡手術或微創等治療方式，不僅手術時間短，出血量也少，適合高齡且有心血管疾病患者。

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她指出，攝護腺雷射手術治療又分為汽化術、切除術與剜除術，其中攝護腺剜除術的過程如分離橘子的果肉和果皮，先找出攝護腺的肥大區與周邊區的交界，將增生組織剝離後、絞碎並吸出膀胱，文獻統計其併發症與再手術率低於汽化術及切除術。

隨高齡社會到來，攝護腺肥大已經成為男性常見的泌尿系統疾病，她提醒，只要出現異常頻尿、明顯餘尿感、尿流很慢等問題，都應及早就醫檢查，才能解除男性「下水道」阻塞危機。（編輯：陳政偉）1110823