兒虐頻傳遭監察院糾正 教育部：補助縣市加人力

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（中央社記者陳至中台北23日電）監察院今天以稽查人力不足、機制未臻完備，造成幼童受虐、體罰事件接連發生，糾正教育部。教育部表示，會持續提供外加人力補助，協助縣市政府周全稽查作業。

監察院今天舉辦記者會，針對台中市托嬰中心虐童事件，認定台中市政府未善盡調查責任，對市府提出糾正。同時也認定教育部有督導缺失，例如全國只有125名稽查人力，其中超過5成不具相關專業背景，卻要負擔近7000家幼兒園稽查工作，難以達到成效。

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對此，教育部今天傍晚以文字回應中央社指出，學前教育的興辦及管理為地方政府權責，為協助縣市周全稽查作業，教育部每年補助外加人力經費，也訂定每年應稽查的目標值。希望透過實地查察，加強幼兒園相關管理措施，後續年度也將持續給予外加人力的補助。

對於監察院認為稽查人員超過5成不具相關專業背景，教育部表示，會提醒地方政府進用人力時訂定一定要件，也將協助辦理相關研習，增加人員的專業知能。（編輯：張芷瑄）1110823