鋼鐵石化業鬆綁輪班間隔 勞動部25日討論

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）鋼鐵、石化業共10家輪班人員工作因屬連續性製程、需全天候輪班不間斷生產，近日提出鬆綁輪班間隔申請，勞動部明天將開會討論，若通過鬆綁，預估適用人數為2000多人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天告訴中央社記者，25日將召開勞動基準諮詢會議，討論經濟部函送鋼鐵業、石化業共10家廠商申請讓輪班人員在因應天災、事變或突發事件時輪班間隔能縮短至8小時。

這10家廠商包含中鋼鋁業股份有限公司、芳泉工業股份有限公司、名佳利金屬工業股份有限公司、協勝發鋼鐵廠股份有限公司、漢泰鋼鐵廠股份有限公司、中鋼碳素化學股份有限公司、中國石油化學工業開發股份有限公司、環球橡膠股份有限公司、高雄塑酯化學工業股份有限公司、台灣塑膠工業股份有限公司。

黃維琛表示，經濟部指出，這10家廠商都屬於24小時連續性製程，需全天候輪班不間斷生產及監控，各製程人員具其專業性，部分廠商像是鋼鐵廠甚至存在相當程度風險，不是從其他單位調派或臨時人員可以替代，如果發生天災、事變或突發事件等特殊情形，將造成後續排班及生產流程的困難。

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此外，這10家廠商的勞雇雙方都認同有調整換班休息時間必要，如果以間隔11小時休息時間排班，會造成輪班人員請假或是天災、事變或突發事件等期間人力調度吃緊，可能供貨不及或無法運作，因此希望能調整輪班間隔。

黃維琛指出，這次申請案預估適用人數為2000多人，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，勞動基準諮詢會將採線上辦理，視訊徵詢勞動基準諮詢委員的意見。（編輯：唐聲揚）1110824