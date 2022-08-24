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寶山及寶二水庫近滿水位 新竹地區供水穩定

2022/8/24 15:27（8/24 15:51 更新）
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水利署北區水資源局表示，寶山及寶二水庫從2月15日起至8月24日，蓄水率均維持9成以上，目前近滿庫狀況，請民眾及產業安心。圖為寶二水庫現況。（北水局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月24日
水利署北區水資源局表示，寶山及寶二水庫從2月15日起至8月24日，蓄水率均維持9成以上，目前近滿庫狀況，請民眾及產業安心。圖為寶二水庫現況。（北水局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月24日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）外界憂心新竹地區重演去年嚴重乾旱情形，水利署北區水資源局今天說，寶山及寶二水庫從2月15日起至今，蓄水率均維持9成以上已超過半年，目前近滿庫狀況，請民眾及產業安心。

北水局提供新聞資料指出，寶山及寶二水庫截至8月24日上午9時，蓄水量達3610萬噸，蓄水率99%，較近5年同期蓄水量2481萬噸多出1129萬噸，水情相對良好。

北水局表示，因應氣候變遷供水風險，已啓用頭前溪備援與抗旱水井，並透過桃園支援新竹幹管加強跨域水源調度，同時，油羅溪至員崠淨水場抽水設備，可配合水情啓用。

北水局說，新竹地區於去年歷經大旱後，現在桃園支援新竹幹管，已具有每天20萬噸供水能力，目前水庫近滿水位狀況下，將持續監控守視水情變化，並予妥善調配，不用過度憂慮。（編輯：方沛清）1110824

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