勞動部拍板 農業移工增至6000名

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組日前召開會議，會中同意農業移工名額調高至6000名，可用於蘭花、食用菇蕈、蔬菜、乳牛以外的畜牧飼育業、養殖漁業及外展農務。

農業相關產業缺工，勞動部同意新增農業移工名額，從最開始的800名新增1600名至2400名，農委會近日又提案、盼能再度新增農業移工名額。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國今天告訴中央社記者，跨國勞動力政策協商諮詢小組日前開會討論，會中同意農業移工名額調高至6000名，開放產業不變，一樣可用於蘭花、食用菇蕈、蔬菜、乳牛以外的畜牧飼育業、養殖漁業及外展農務。

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不過，蘇裕國表示，這項同意案有附帶決議，由於農業移工行蹤不明比率較高，希望農委會能掌握雇主使用農業移工的狀況。

蘇裕國說，後續會請農委會製作相關宣導手冊、選工指引等，讓雇主從國外引進移工可以參考或者是讓移工入國前就先了解農業工作現況，也有要求農委會對於現在農業移工失聯情形做檢討，待全數完備，才會確定農業移工新增名額的上路日期。（編輯：張芷瑄）1110825