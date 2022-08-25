26日各地高溫炎熱 午後中南部防大雨

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局表示，今天午後降雨預計入夜後減緩；明天各地高溫炎熱，午後中南部留意大雨；目前觀察未來一週沒有熱帶系統影響台灣的跡象，代表今年有望打破最遲發布颱風警報的紀錄。

根據中央氣象局網站，今天截至下午5時30分，累積雨量以台北市信義區123毫米最多，其次為南投縣集集鎮121毫米；累積雨量前10名中有5處在台北市，其他包含南投、新北等地。

氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天午後對流降雨預計入夜後就會減緩；明天、27日受到高壓影響，各地大多為多雲到晴，午後降雨主要為各地山區局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨；基本上降雨情況會較今天緩和。

曾昭誠指出，27日晚間起環境轉為偏北風，北部及東北部地區有零星短暫陣雨；28日整天受偏北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後水氣偏多、有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生。

曾昭誠提到，29日至31日天氣轉為穩定，各地大多為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；9月1日又轉為偏北風的環境，北部、東北部有短暫陣雨，其他地區多雲。

溫度部分，曾昭誠提到，明天、27日天氣大致晴朗炎熱，花蓮、台東有機會出現攝氏38度極端高溫；北部地區、嘉義、高屏、南投及宜蘭地區可能有36度以上高溫出現。

曾昭誠說，28日受偏北風影響，北部高溫稍降，但還是會有30度以上，大致上各地高溫仍有32至34度。

曾昭誠指出，在馬鞍、蝎虎颱風過後，目前資料顯示，一直到8月底都沒有熱帶系統會來到台灣，也就是最晚發布颱風警報的紀錄，有望在今年更新。

根據氣象局資料，該年度最晚發布颱風警報的前三名分別為2010年8月30日南修颱風、1993年8月17日塔莎颱風以及1997年8月16日溫妮颱風。（編輯：管中維）1110825