更多編輯台推薦新聞：
周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳
運動

周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
生活

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛
產經

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新店一級淹水警戒時雨量65毫米 多路段積水
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

北市大雨信義區一級淹水警戒 全台測得逾700次閃電

2022/8/25 16:28（8/25 17:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市25日下午雨勢伴隨打雷、閃電及強風，從內湖碧山巖遠眺市區，籠罩在雲雨中。中央社記者王飛華攝 111年8月25日
台北市25日下午雨勢伴隨打雷、閃電及強風，從內湖碧山巖遠眺市區，籠罩在雲雨中。中央社記者王飛華攝 111年8月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北25日電）中央氣象局今天下午發布豪雨特報，地區包含台北市等。從下午約4時，台北市民感覺瞬間天色突然變昏暗，天空烏雲密布，打雷聲不斷，吹起狂風、下起傾盆大雨。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北市有局部大雨或豪雨發生的機率，台北地區及桃園、新竹、宜蘭、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局並在稍早針對台北市、新北市、桃園市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息。

豪雨地區為台北市、新北市、南投縣，大雨地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市與宜蘭縣。

根據中央氣象局閃電落雷系統即時觀測資料，25日下午3時20分至4時20分，全台共有701筆閃電資料。民眾手機也收到國家警報大雷雨即時訊息。（編輯：李亨山、邱柏綱）1110825

北市信義區時雨量達111毫米 大安一級、文山松山二級淹水警戒

（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北25日電）中央氣象局今天下午發布豪雨及大雨特報。北市府指出，受午後短延時強降雨影響，下午3時30分起開始降雨，應變中心二級開設，信義區時雨量達111毫米，大安區一級淹水警戒。

台北市政府發布訊息表示，受午後短延時強降雨影響，北市自下午3時30分起開始降雨，應變中心下午4時14分啟動強化三級，至下午4時30分，信義、大安、內湖、文山、松山及中山區時雨量均超過50毫米，其中信義區時雨量達111毫米、大安區96.5毫米，

北市府指出，應變中心在下午4時33分提升為二級開設；水利署已發布北市大安區一級淹水警戒、文山區和松山區淹水二級警戒。氣象局針對北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）發布災防的告警訊息，呼籲民眾盡速遠離該區域。

北市府表示，因去年6月間強降雨，導致信義路車行地下道淹水，消防局已派員在現場預置抽水機組應變，目前地下道沒有積、淹水狀況。（編輯：李亨山）1110825

台北市區午後天色昏暗，文山區降下大雷雨，天空更是閃電不斷。中央社記者鄭清元攝 111年8月25日
台北市區午後天色昏暗，文山區降下大雷雨，天空更是閃電不斷。中央社記者鄭清元攝 111年8月25日
中央氣象局25日下午發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。台北市下午降下大雨，內湖碧山巖遠眺可見市區籠罩在雲雨中。中央社記者王飛華攝 111年8月25日
中央氣象局25日下午發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。台北市下午降下大雨，內湖碧山巖遠眺可見市區籠罩在雲雨中。中央社記者王飛華攝 111年8月25日
台北市區25日下午雲層密布，隨著天色愈發昏暗，天空也降下傾盆大雨，讓人措手不及，信義區街頭有未備雨具民眾先在騎樓下躲雨。中央社記者張新偉攝 111年8月25日
台北市區25日下午雲層密布，隨著天色愈發昏暗，天空也降下傾盆大雨，讓人措手不及，信義區街頭有未備雨具民眾先在騎樓下躲雨。中央社記者張新偉攝 111年8月25日
信義區午後大雨傾盆，不時伴隨打雷閃電，天色更是昏暗彷彿入夜一般。中央社記者趙世勳攝 111年8月25日
信義區午後大雨傾盆，不時伴隨打雷閃電，天色更是昏暗彷彿入夜一般。中央社記者趙世勳攝 111年8月25日
台北市信義區午後天色轉暗，大雨夾雜閃電雷鳴，街頭有民眾抱著小孩，撐傘冒雨前行。中央社記者張新偉攝 111年8月25日
台北市信義區午後天色轉暗，大雨夾雜閃電雷鳴，街頭有民眾抱著小孩，撐傘冒雨前行。中央社記者張新偉攝 111年8月25日
信義區街頭有騎車民眾穿起雨衣、斗笠遮擋雨勢。中央社記者趙世勳攝 111年8月25日
信義區街頭有騎車民眾穿起雨衣、斗笠遮擋雨勢。中央社記者趙世勳攝 111年8月25日
台北市松山區街頭有民眾將背包改背在胸前，撐傘遮擋雨勢避免淋溼。中央社記者裴禛攝 111年8月25日
台北市松山區街頭有民眾將背包改背在胸前，撐傘遮擋雨勢避免淋溼。中央社記者裴禛攝 111年8月25日
民眾在台北車站周邊遭逢大雨。中央社記者吳家昇攝 111年8月25日
民眾在台北車站周邊遭逢大雨。中央社記者吳家昇攝 111年8月25日
國家警報發布大雷雨訊息。（中央社）
國家警報發布大雷雨訊息。（中央社）
延伸閱讀
7月單日最大雨量平均僅28.2毫米 2000年後同期次低反聖嬰效應致極端氣候 水利署籲全民節水基隆水情吃緊 國軍淨水車進駐貢寮淨水廠颱風8月還不來影響降雨 台灣警報首發紀錄可能刷新
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
午後對流旺盛 雙北等6縣市大雨特報【更新】