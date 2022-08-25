北市大雨信義區一級淹水警戒 全台測得逾700次閃電

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台北市25日下午雨勢伴隨打雷、閃電及強風，從內湖碧山巖遠眺市區，籠罩在雲雨中。中央社記者王飛華攝 111年8月25日

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（中央社記者劉建邦台北25日電）中央氣象局今天下午發布豪雨特報，地區包含台北市等。從下午約4時，台北市民感覺瞬間天色突然變昏暗，天空烏雲密布，打雷聲不斷，吹起狂風、下起傾盆大雨。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北市有局部大雨或豪雨發生的機率，台北地區及桃園、新竹、宜蘭、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局並在稍早針對台北市、新北市、桃園市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息。

豪雨地區為台北市、新北市、南投縣，大雨地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市與宜蘭縣。

根據中央氣象局閃電落雷系統即時觀測資料，25日下午3時20分至4時20分，全台共有701筆閃電資料。民眾手機也收到國家警報大雷雨即時訊息。（編輯：李亨山、邱柏綱）1110825

北市信義區時雨量達111毫米 大安一級、文山松山二級淹水警戒

（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北25日電）中央氣象局今天下午發布豪雨及大雨特報。北市府指出，受午後短延時強降雨影響，下午3時30分起開始降雨，應變中心二級開設，信義區時雨量達111毫米，大安區一級淹水警戒。

台北市政府發布訊息表示，受午後短延時強降雨影響，北市自下午3時30分起開始降雨，應變中心下午4時14分啟動強化三級，至下午4時30分，信義、大安、內湖、文山、松山及中山區時雨量均超過50毫米，其中信義區時雨量達111毫米、大安區96.5毫米，

北市府指出，應變中心在下午4時33分提升為二級開設；水利署已發布北市大安區一級淹水警戒、文山區和松山區淹水二級警戒。氣象局針對北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）發布災防的告警訊息，呼籲民眾盡速遠離該區域。

北市府表示，因去年6月間強降雨，導致信義路車行地下道淹水，消防局已派員在現場預置抽水機組應變，目前地下道沒有積、淹水狀況。（編輯：李亨山）1110825

台北市區午後天色昏暗，文山區降下大雷雨，天空更是閃電不斷。中央社記者鄭清元攝 111年8月25日

中央氣象局25日下午發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。台北市下午降下大雨，內湖碧山巖遠眺可見市區籠罩在雲雨中。中央社記者王飛華攝 111年8月25日

台北市區25日下午雲層密布，隨著天色愈發昏暗，天空也降下傾盆大雨，讓人措手不及，信義區街頭有未備雨具民眾先在騎樓下躲雨。中央社記者張新偉攝 111年8月25日

信義區午後大雨傾盆，不時伴隨打雷閃電，天色更是昏暗彷彿入夜一般。中央社記者趙世勳攝 111年8月25日

台北市信義區午後天色轉暗，大雨夾雜閃電雷鳴，街頭有民眾抱著小孩，撐傘冒雨前行。中央社記者張新偉攝 111年8月25日

信義區街頭有騎車民眾穿起雨衣、斗笠遮擋雨勢。中央社記者趙世勳攝 111年8月25日

台北市松山區街頭有民眾將背包改背在胸前，撐傘遮擋雨勢避免淋溼。中央社記者裴禛攝 111年8月25日

民眾在台北車站周邊遭逢大雨。中央社記者吳家昇攝 111年8月25日