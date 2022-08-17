更多編輯台推薦新聞：
袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」
科技

袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因
生活

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片》中國爛尾樓住戶現狀 BBC：缺水斷電盥洗都有問題
首頁 / 地方

基隆水情吃緊 國軍淨水車進駐貢寮淨水廠

2022/8/17 16:05（8/17 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市水情吃緊，民進黨基隆市長參選人蔡適應在臉書（Facebook）表示，他協調國防部陸軍第6軍團支援淨水車（圖）協助貢寮淨水廠，將無法使用的源水和鹽鹼化嚴重的水源加強淨化，從源頭加大給水量。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月17日
基隆市水情吃緊，民進黨基隆市長參選人蔡適應在臉書（Facebook）表示，他協調國防部陸軍第6軍團支援淨水車（圖）協助貢寮淨水廠，將無法使用的源水和鹽鹼化嚴重的水源加強淨化，從源頭加大給水量。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆市17日電）基隆市水情吃緊，新山水庫蓄水量僅剩49.3%，國防部今天下午調派淨水車協助貢寮淨水廠，從源頭加大給水量，水利署海水淡化設備預計今天也將進駐基隆，協助緩解水情壓力。

民進黨基隆市長參選人蔡適應在臉書（Facebook）表示，他協調國防部陸軍第6軍團支援淨水車協助貢寮淨水廠，將無法使用的源水和鹽鹼化嚴重的水源加強淨化，從源頭加大給水量。另外，水利署的海水淡化設備，也將在今天進駐，協助大基隆地區舒緩水情壓力。

基隆市長林右昌在臉書指出，台灣自來水公司昨天已緊急完成安樂淨水廠與市區的連通管線，開始從安樂區加壓輸水至信義區，已有部分區域開始逐步恢復供水，而中正區今天基本上均已持續供水。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林右昌說，國軍淨水車已進駐貢寮壩，將壩體下游有鹽化的水源淨化後回注貢寮壩以增加進水量，今天起也由水利署支援的大型抽水機，從雙溪上游的幾個深潭，約有10萬噸儲水抽水進貢寮壩，預計每天將可以增加1萬噸進水量。

林右昌表示，為增加應變能力並穩定供水來源，經濟部已啟動將去年為抗旱設置在新竹的海水淡化設備移到基隆，希望經濟部能盡快完成裝置作業，解決民眾缺水之苦。（編輯：李錫璋）1110817

林右昌
林右昌視察貢寮壩 要求15日將水送至家戶 雞籠中元祭放水燈踩街遊行 民主花車宣導拒賄選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族