基隆水情吃緊 國軍淨水車進駐貢寮淨水廠

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基隆市水情吃緊，民進黨基隆市長參選人蔡適應在臉書（Facebook）表示，他協調國防部陸軍第6軍團支援淨水車（圖）協助貢寮淨水廠，將無法使用的源水和鹽鹼化嚴重的水源加強淨化，從源頭加大給水量。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月17日

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（中央社記者王朝鈺基隆市17日電）基隆市水情吃緊，新山水庫蓄水量僅剩49.3%，國防部今天下午調派淨水車協助貢寮淨水廠，從源頭加大給水量，水利署海水淡化設備預計今天也將進駐基隆，協助緩解水情壓力。

民進黨基隆市長參選人蔡適應在臉書（Facebook）表示，他協調國防部陸軍第6軍團支援淨水車協助貢寮淨水廠，將無法使用的源水和鹽鹼化嚴重的水源加強淨化，從源頭加大給水量。另外，水利署的海水淡化設備，也將在今天進駐，協助大基隆地區舒緩水情壓力。

基隆市長林右昌在臉書指出，台灣自來水公司昨天已緊急完成安樂淨水廠與市區的連通管線，開始從安樂區加壓輸水至信義區，已有部分區域開始逐步恢復供水，而中正區今天基本上均已持續供水。

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林右昌說，國軍淨水車已進駐貢寮壩，將壩體下游有鹽化的水源淨化後回注貢寮壩以增加進水量，今天起也由水利署支援的大型抽水機，從雙溪上游的幾個深潭，約有10萬噸儲水抽水進貢寮壩，預計每天將可以增加1萬噸進水量。

林右昌表示，為增加應變能力並穩定供水來源，經濟部已啟動將去年為抗旱設置在新竹的海水淡化設備移到基隆，希望經濟部能盡快完成裝置作業，解決民眾缺水之苦。（編輯：李錫璋）1110817