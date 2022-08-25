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雙北大雷雨收災防告警訊息 8縣市防豪雨大雨

2022/8/25 16:55（8/25 17:09 更新）
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台北市信義區25日午後烏雲密布，遮擋陽光令天色異常昏暗，隨後並下起大雷雨，街頭機車騎士冒雨騎行，雨水在車燈前點滴分明。中央社記者趙世勳攝 111年8月25日
台北市信義區25日午後烏雲密布，遮擋陽光令天色異常昏暗，隨後並下起大雷雨，街頭機車騎士冒雨騎行，雨水在車燈前點滴分明。中央社記者趙世勳攝 111年8月25日
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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天表示，午後對流旺盛，雙北、南投防豪雨，並針對台北市、新北市發布大雷雨災防告警訊息；桃園等5縣市防大雨。

中央氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台北市及新北市及南投縣有局部大雨或豪雨發生，台中以北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水。

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豪雨地區為台北市、新北市、南投縣；大雨地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣。

氣象局並針對台北市、新北市發布大雷雨災防訊息，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。（編輯：張芷瑄）1110825

國家警報發布大雷雨訊息。（中央社）
國家警報發布大雷雨訊息。（中央社）
（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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