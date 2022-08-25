颱風馬鞍遠離 午後熱力作用中部以北降雨明顯

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氣象局表示，第9號輕度颱風馬鞍25日清晨2時位在鵝鑾鼻西南西方730公里的海面上，持續朝著港澳及廣東沿海方向的移動。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社台北25日電）中央氣象局表示，今天白天各地大多為多雲到晴，感受高溫炎熱，而午後因熱力作用，容易有雷陣雨發展，尤其中部以北降雨較明顯，平地降雨機率也高，且有局部大雨發生的機率。

氣象局說明，今天環境為偏南至西南風，在迎風面仍有些水氣，使南部地區清晨有局部陣雨出現，而白天各地大多為多雲到晴，感受高溫炎熱，普遍為攝氏33至35度，其中桃園以北、宜花及嘉義以南局部可能有36度以上，且花蓮縱谷甚至可能有極端高溫38度出現，中午前後紫外線都偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

而午後因熱力作用，容易有雷陣雨發展，尤其中部以北降雨較明顯，平地降雨機率也高，且有局部大雨發生的機率，氣象局表示，下午出門要注意雷擊及強陣風，建議攜帶雨具備用。

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氣象局表示，第9號輕度颱風馬鞍今天清晨2時位在鵝鑾鼻西南西方730公里的海面上，持續朝著港澳及廣東沿海方向的移動；今天下午起馬祖將有較強陣風，西南部沿海及澎湖海面仍有2米左右浪高，且南部沿海地區易有長浪發生，鄰近海邊活動及海上作業的朋友注意安全。

第10號中度颱風蝎虎，清晨2時位於台北東北東方3050公里的海面上，向北北東進行，距離台灣相當遙遠，對台灣沒有影響。（編輯：陳政偉）1110825