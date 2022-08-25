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新店一級淹水警戒時雨量65毫米 多路段積水

2022/8/25 16:34（8/25 17:08 更新）
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（中央社記者高華謙新北25日電）新北市政府消防局表示，新店目前時雨量65毫米，市府災害應變中心已強化三級開設；水利局表示，新店安利街、安和路二段與中和仁愛街等路段積水，部分路段積水已退。

經濟部水利署今天針對新北市新店區發布一級淹水警戒，交通部中央氣象局下午16時23分針對新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、汐止區、蘆洲區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區發布大雷雨即時訊息，估會持續至下午5時30分止。1110825

（中央社記者曾智怡台北25日）午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局下午發布豪雨特報，水利署指出，目前新北市新店區、台北市信義區以及南投縣水里鄉為一級淹水警戒，台北市大安區、文山區與新北市中和區、永和區為二級淹水警戒。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北市有局部大雨或豪雨發生的機率，台北地區及桃園、新竹、宜蘭、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局並在稍早針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息。

根據水利署網站下午4時30分顯示，新北市新店區、台北市信義區以及南投縣水里鄉為一級淹水警戒，台北市大安區、文山區與新北市中和區、永和區為二級淹水警戒，低窪地區慎防積淹水。（編輯：潘羿菁）1110825

中央氣象局25日下午發布大雨特報，提醒民眾台北市等地易有短延時強降雨發生；信義區午後大雨傾盆，不時伴隨打雷閃電，天色更是昏暗彷彿入夜一般。中央社記者趙世勳攝 111年8月25日
中央氣象局25日下午發布大雨特報，提醒民眾台北市等地易有短延時強降雨發生；信義區午後大雨傾盆，不時伴隨打雷閃電，天色更是昏暗彷彿入夜一般。中央社記者趙世勳攝 111年8月25日
中央氣象局25日下午發布大雨特報，台北市等地易有短延時強降雨發生。台北市信義區午後天色轉暗，大雨夾雜閃電雷鳴，街頭有民眾抱著小孩，撐傘冒雨前行。中央社記者張新偉攝 111年8月25日
中央氣象局25日下午發布大雨特報，台北市等地易有短延時強降雨發生。台北市信義區午後天色轉暗，大雨夾雜閃電雷鳴，街頭有民眾抱著小孩，撐傘冒雨前行。中央社記者張新偉攝 111年8月25日
午後對流旺盛，台北市區25日下午雲層密布，隨著天色愈發昏暗，天空也降下傾盆大雨，讓人措手不及，信義區街頭有未備雨具民眾先在騎樓下躲雨。中央社記者張新偉攝 111年8月25日
午後對流旺盛，台北市區25日下午雲層密布，隨著天色愈發昏暗，天空也降下傾盆大雨，讓人措手不及，信義區街頭有未備雨具民眾先在騎樓下躲雨。中央社記者張新偉攝 111年8月25日
中央氣象局25日下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。台北市下午降下大雨，內湖碧山巖遠眺可見市區籠罩在雲雨中。中央社記者王飛華攝 111年8月25日
中央氣象局25日下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。台北市下午降下大雨，內湖碧山巖遠眺可見市區籠罩在雲雨中。中央社記者王飛華攝 111年8月25日
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