10家鋼鐵石化業鬆綁輪班間隔 台塑僅2廠可適用

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）鋼鐵、石化業共10家廠商近日提出希望讓輪班人員鬆綁輪班間隔，勞動部近日開會討論決議，9家廠商及台塑公司2個廠可適用鬆綁彈性，預估適用人數為2000多人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天告訴中央社記者，經濟部函送鋼鐵業、石化業共10家廠商申請讓輪班人員在因應天災、事變或突發事件時輪班間隔能縮短至8小時，勞動部昨天已經開會討論。

這10家廠商包含中鋼鋁業股份有限公司、芳泉工業股份有限公司、名佳利金屬工業股份有限公司、協勝發鋼鐵廠股份有限公司、漢泰鋼鐵廠股份有限公司、中鋼碳素化學股份有限公司、中國石油化學工業開發股份有限公司、環球橡膠股份有限公司、高雄塑酯化學工業股份有限公司、台灣塑膠工業股份有限公司。

黃維琛指出，10家廠商有9家獲得委員認同，因工作特性可以鬆綁輪班間隔，至於台塑公司，僅有台塑林園廠、碼槽廠這兩個廠的輪班人員可以適用。

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黃維琛說，主因昨天在審查過程中發現，台塑僅有這兩個廠有獲得工會或勞資會議代表同意，其他廠區的勞方則都表示還在觀望中、未達成勞資共識，因此台塑目前僅有林園廠、碼槽廠這兩個廠的輪班人員可以適用鬆綁輪班間隔。

黃維琛表示，後續將進行預告、公告等法規作業，待法規程序完備後，這些廠商就可以適用輪班間隔彈性規定，預估適用人數為2000多人。（編輯：陳政偉）1110826